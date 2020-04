Huawei a trouvé une alternative à Google Maps et elle se nomme Here Wego

Huawei annonce l’arrivée de Here WeGo sur l’App Gallery. Cette application de cartographie se place comme une excellente alternative à Google Maps. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de smartphones Huawei dépourvus des services et applications Google.

Comme vous le savez probablement, Huawei entretient depuis bientôt un an des relations chaotiques avec les Etats-Unis. Huawei étant privé de licence Android depuis plusieurs mois, le constructeur ne peut plus intégrer l’ensemble des services et applications signés Google sur ses prochains smartphones Huawei, mais également Honor.

Depuis, Huawei tente tant bien que mal de trouver des solutions durables. Faute de Google Play Store, l’entreprise s’est tournée vers sa propre boutique d’applications : l’App Gallery. Seulement n’est pas le Play Store qui veut, et l’App Gallery est encore loin de proposer un catalogue aussi conséquent que son concurrent. Huawei a donc lancé une opération séduction pour attirer les développeurs sur sa boutique alternative, à grands coups de chèques et d’aides financières.

Parmi les autres manœuvres envisagées, Huawei veut améliore l’App Gallery en y ajoutant presque toutes les applications Google. Pour ce faire, le constructeur souhaite tout faire pour que Google devienne un développeur tiers de l’App Gallery. Une option pour l’instant au point mort, les sanctions américaines bloquant toujours le processus.

Enfin une bonne alternative à Google Maps

En attendant l’arrivée de Google Maps et consorts, Huawei se dote en ce jeudi 23 avril d’une application de poids pour sa boutique : Here WeGo. En effet, ce concurrent de Google Maps est disponible dès aujourd’hui sur l’App Gallery. À l’origine, cette application a été développée en interne par Nokia et répondait au nom de Nokia Here. En 2015, l’application a pris son envol et est gérée actuellement par une société indépendante appelée Here.

Here WeGo propose la navigation guidée en vocal, et prodigue des informations sur les conditions de circulations dans plus de 1300 villes. Notez qu’il est également possible de télécharger les cartes en amont, pour les utiliser hors-ligne en cas d’absence de connexion internet sur votre trajet.

