HUAWEI frappe fort avec sa nouvelle série Pura 80 : du très haut de gamme et des cadeaux exclusifs

HUAWEI fait son grand retour avec la série Pura 80. Deux smartphones qui misent sur la photo, le design et la puissance, avec en bonus une offre de lancement qui devrait faire plaisir aux premiers acheteurs.

HUAWEI revient sur le devant de la scène avec le lancement en France de ses deux nouveaux fleurons : le Pura 80 Ultra et le Pura 80 Pro. Une sortie très attendue dans un marché du smartphone haut de gamme en quête de renouveau et qui semble être un succès.

En misant sur la photographie, le design et l’expérience utilisateur, le constructeur chinois affirme une nouvelle fois son savoir-faire technologique et son sens du détail. La série HUAWEI Pura 80 séduit autant les consommateurs que les experts et en prime, elle s’accompagne de plusieurs cadeaux chez HUAWEI.

Pura 80 Series : la photographie comme terrain d’innovation

La série Pura 80 marque un vrai tournant pour HUAWEI, surtout côté photo. Le constructeur y introduit la première structure téléobjectif à double lentille commutable du marché. En clair, un seul capteur gère deux longueurs focales différentes grâce à un prisme motorisé qui se déplace entre deux objectifs. Résultat : un zoom optique d’une précision impressionnante, sans perte de qualité ni changement de capteur.

Mais la prouesse ne s’arrête pas là. Grâce à son capteur Ultra Chroma XMAGE, le Pura 80 capture des couleurs ultra fidèles et une plage dynamique exceptionnelle, parfaite pour la photo comme pour la vidéo HDR. Les images gagnent en relief, les contrastes sont mieux équilibrés et les scènes lumineuses ou nocturnes conservent toute leur richesse, sans effet artificiel.

Un design travaillé entre artisanat et innovation

Le design des Pura 80 mise clairement sur le raffinement. HUAWEI a travaillé chaque détail, du motif Sunburst qui capte la lumière à la texture émaillée douce au toucher. Le résultat est élégant, sobre, mais avec une vraie personnalité : on sent que l’esthétique a été pensée autant que la technologie.

Les finitions sont particulièrement soignées, du cadre aux contours légèrement arrondis. On retrouve cette impression de solidité et de finesse propre aux appareils haut de gamme, sans tomber dans l’excès. Bref, c’est un smartphone qu’on remarque, mais qui reste agréable à tenir et à utiliser.

Une expérience d’utilisation hautement perfectionnée

Côté usage, HUAWEI a mis le paquet pour que tout soit fluide et agréable. Le Smart Control Button permet de personnaliser facilement certaines actions pendant que l’IA s’occupe d’optimiser les réglages sans qu’on ait besoin d’y penser. La réduction du bruit ambiant améliore nettement la clarté des appels et de l’audio, ce qui rend les conversations plus naturelles, même dans un environnement bruyant.

La solidité n’a pas été oubliée : le verre Kunlun Glass 2 encaisse bien mieux les chocs et les rayures. Et l’ensemble se complète par un écran X-True Display ultra net et deux haut-parleurs qui offrent un son plus ample et plus immersif. En main comme à l’usage, tout est pensé pour le confort et la longévité.

Un lancement accompagné de cadeaux premium

À l’occasion du lancement de la série Pura 80, HUAWEI accompagne ces smartphones d’avantages exclusifs :

Une HUAWEI Watch GT 5 offerte (au choix : 41 mm ou 46 mm)

Un abonnement à HUAWEI Care+ de 12 mois

Plusieurs coques officielles disponibles selon les modèles et coloris

Le HUAWEI Pura 80 Pro est à 1099 € et le HUAWEI Pura 80 Ultra est à 1499 €.

Avec les Pura 80 Ultra et Pro, HUAWEI prouve qu’il reste un acteur clé du haut de gamme. Photo, design, finitions, etc. Tout respire la maîtrise technologique. Une sortie qui remet clairement la marque sous les projecteurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.