La nouvelle HUAWEI WATCH GT : un secret bien gardé et déjà 10 % de remise avant sa sortie !

À quelques jours de son lancement officiel, HUAWEI entretient le mystère autour de sa nouvelle WATCH GT. En attendant le 19 septembre, la marque propose déjà aux plus curieux un coupon Early Bird de 10 % en s’inscrivant simplement à sa newsletter. On vous explique tout ci-dessous.

La rentrée s’annonce sportive chez HUAWEI. La firme chinoise s’apprête à dévoiler sa toute nouvelle WATCH GT, attendue pour le 19 septembre. Si les informations officielles se font encore discrètes, la marque promet une montre taillée pour l’endurance, dotée d’une précision GPS extrême et pensée pour les amateurs de performances sportives. Une annonce qui suscite déjà l’intérêt des passionnés de technologie et de sport connecté.

Un coupon Early Bird déjà disponible

Pour accompagner cette sortie, HUAWEI met en place une opération anticipée. En s’inscrivant dès maintenant à la newsletter officielle du HUAWEI Store, il est possible d’obtenir un coupon exclusif offrant 10 % de réduction lors de l’achat de la nouvelle WATCH GT. Le fonctionnement est simple : il suffit de saisir son adresse email sur le site, et le coupon est envoyé immédiatement par courrier électronique.

S’inscrire à la newsletter pour obtenir mon coupon de 10 %

Une démarche rapide, sans condition complexe, qui permet aux futurs acheteurs de préparer leur commande sereinement. Attention cependant, cette offre est réservée à celles et ceux qui s’inscriront avant la date du lancement officiel.

En attendant de découvrir la montre en détail, cette initiative permet déjà aux plus impatients de prendre une longueur d’avance.

Ce que l’on sait déjà sur la nouvelle WATCH GT

Pour l’instant, HUAWEI distille les informations au compte-gouttes. La marque évoque une expérience sportive de haut niveau, avec un accent mis sur le suivi d’activité et la précision des mesures. Le GPS annoncé comme « extrême » laisse présager un suivi fiable, même dans les environnements les plus exigeants, un atout certain pour les adeptes de course, randonnée ou cyclisme.

Autre promesse : Jusqu’à 21 jours d’autonomie. Les modèles précédents de la gamme WATCH GT se distinguaient déjà par leur endurance, et HUAWEI semble vouloir confirmer cette réputation. Pour celles et ceux qui redoutent de recharger trop souvent leur montre, c’est un argument de poids.

Enfin, la WATCH GT devrait naturellement conserver l’approche polyvalente qui a fait le succès de la série : un compagnon capable de passer sans difficulté du sport au quotidien, avec une interface simple et des fonctionnalités connectées essentielles.

Rendez-vous le 19 septembre !

Encore quelques jours à patienter avant de découvrir officiellement la nouvelle HUAWEI WATCH GT et toutes ses fonctionnalités. En attendant, la marque donne déjà un coup de pouce aux plus curieux : un coupon de 10 % est offert à celles et ceux qui s’inscrivent dès maintenant à la newsletter du HUAWEI Store.

L’inscription se fait en quelques secondes : une adresse email suffit, et le coupon arrive immédiatement dans votre boîte de réception. Simple, rapide, et surtout réservé aux inscrits avant le lancement du 19 septembre.

Je profite de l’offre Early Bird dès maintenant

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.