NordVPN baisse drastiquement ses prix pour les French Days : saisissez l’offre ultime pour rester anonyme et surfer sans restriction

NordVPN participe aussi aux French Days de l'automne 2025 avec une offre très généreuse. Grosse réduction, mois supplémentaires offerts, on vous dévoile tout sur cette nouvelle campagne signée NordVPN.

La deuxième vague des French Days de 2025 vient tout juste de démarrer et se poursuivra jusqu'au 30 septembre. NordVPN se joint à l'événement en lançant une campagne promotionnelle particulièrement alléchante. Jusqu'à 74% de réduction sur l'ensemble de ses offres. Le VPN s'affiche ainsi à son meilleur prix de l'année.

NordVPN : grosse réduction et 4 mois offerts pour les French Days

C'est le moment idéal pour sauter le pas. NordVPN est disponible à partir de 2,98 € par mois seulement, au lieu de 11,59 € pour l'offre de base, ce qui correspond à une réduction de 74%.

Cette offre est valable sur l'abonnement de 2 ans qui est le plus avantageux, ce qui est parfait pour ceux qui tiennent à préserver leur sécurité en ligne sur le long terme et à profiter d'un Internet sans restriction.

Voici le récapitulatif des offres de NordVPN pour les French Days :

Basique : 2,98 € par mois pour 24 mois + 4 mois offerts, soit 83,43 €/mois (-74%)

: 2,98 € par mois pour 24 mois + 4 mois offerts, soit 83,43 €/mois (-74%) Avancé (NordVPN + NordPass + Protection Pro) : 3,85 € par mois pour 24 mois + 4 mois offerts, soit 107,73 €/mois (-74%)

: 3,85 € par mois pour 24 mois + 4 mois offerts, soit 107,73 €/mois (-74%) Ultime (NordVPN + Pass + Protection Pro + Nordlocker + assurance cyber-risques) : 6,26 € par mois pour 24 mois + 4 mois offerts, soit 175,23 € par mois (-74%)

Pour rappel, NordVPN est dispose de plus de 8000 serveurs dans 126 pays dans le monde. Peu importe l'endroit depuis lequel vous souhaitez vous connecter, vous trouverez toujours un serveur à proximité. Plusieurs d'entre eux sont compatibles avec le P2P.

Et enfin, NordVPN n'est pas qu'un simple VPN, c'est aussi une suite complète d'outils de sécurité en ligne. Il intègre en effet une Protection anti-menaces qui vous protège contre les malwares, les sites frauduleux, ou encore les trackers publicitaires intrusifs.

La formule avancée intègre un gestionnaire de mots de passe et la la version Pro de protection anti-menaces pour une sécurité encore plus poussée. La formule Ultime quant à elle propose en plus 1 To de stockage Cloud entièrement chiffré ainsi qu'une assurance cyber-risques. Si vous êtes victime d'une arnaque en ligne, NordVPN vous dédommage jusqu'à 5000 €, de quoi profiter d'une meilleure tranquillité d'esprit face aux menaces en ligne.