Huawei est le champion du monde de la 5G, malgré les restrictions américaines

Avec l'interdiction américaine d'exporter des puces de pointe, Huawei est confronté à un obstacle majeur. Cette décision entrave la capacité de l'entreprise à produire de nouveaux téléphones 5G, un domaine dans lequel l'entreprise est pourtant championne et écrase tous ses concurrents.

Huawei est un sujet de débat qui ne cesse de faire parler de lui. Certains considèrent Huawei comme une entreprise trop proche du Parti communiste chinois, ce qui justifierait sa qualification de menace pour la sécurité nationale aux États-Unis. D'autres estiment quant à eux qu'il s'agit d'un acharnement injustifié, et que Huawei devrait pouvoir concurrencer librement le marché.

Malgré le débat qui entoure Huawei, il est impossible de nier son leadership en matière de contributions technologiques 5G dans le monde entier. En effet, Huawei est le leader du 3GPP, ce groupe qui développe les normes et protocoles pour les télécommunications mobiles.

Huawei a beau être leader, il fait face à un obstacle de taille dans le développement de la 5G

Huawei est sans conteste possible le roi de la 5G, avec plus de 15 000 contributions approuvées et plus de 43 000 contributions au total. L'entreprise est répertoriée comme un fournisseur d'infrastructure historique de bout en bout. Loin derrière, on trouve Ericsson et Nokia, avec plus de 11 000 et plus de 7 000 contributions approuvées respectivement. Bien que Huawei soit en tête de la liste des entreprises qui ont contribué à la 5G, c'est la contribution de toutes ces sociétés qui est essentielle pour le développement de la technologie. La liste comprend également des entreprises telles que Samsung, ZTE et NEC, ainsi que des fabricants de téléphones portables tels que LG, Vivo, Oppo, Apple, Lenovo et Xiaomi.

Malgré le rôle clé de Huawei dans le développement de la technologie 5G, la société est confrontée à un obstacle important. Entre 2019 et 2020, les États-Unis ont interdit l'expédition de puces de pointe à Huawei par toute fonderie utilisant la technologie américaine. Cette règle d'exportation a empêché Huawei de fabriquer de nouveaux téléphones qui prennent en charge la 5G, malgré l'utilisation de puces puissantes modifiées comme le Snapdragon 8+ Gen 1 pour ses modèles Mate 50 Pro et P60 et P60 Pro, officialisés en mars dernier. Dans le même temps, l'ensemble de ses concurrents peuvent quant à eux librement utiliser des puces 5G dans leurs smartphones.

Et c'est là que la situation devient paradoxale : Huawei a beau être le champion de la 5G, il n'en reste pas moins que l'entreprise reste en marge en matière d'intégration de cette technologie dans ses smartphones, puisque tous ses modèles doivent se contenter de puces 4G. Même si ce n'est pas du fait de Huawei, ce sont les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés, pas vrai ?