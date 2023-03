Huawei officialise les P60 et P60 Pro, des smartphones qui jouent à fond la carte de la photo

Huawei vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones, les P60. Même si la compagnie n’a toujours pas le droit d’intégrer les services Google et le Play Store, elle continue de proposer de nouveaux smartphones toujours plus performants.

Bien que le Huawei P50 soit arrivé sur le marché européen plus d’un an après son lancement en Chine, les fins connaisseurs ont su reconnaître ses nombreuses qualités. Il est élégant, puissant… et ses 3 capteurs permettent de prendre des photos de très grande qualité. Son successeur, la gamme P60, est donc très attendu.

La conception des Huawei P60 aura pris deux ans, mais cela valait apparemment le coup d’attendre. Le nouveau smartphone haut de gamme sera bourré de technologies innovantes. Son bel écran OLED quad curve de 6,67 pouces couvre 93,1 % de la surface visible. Il jouit d’un rafraîchissement variable LPTO jusqu’à 120 HZ, et propose une excellente fidélité de reproduction des images, grâce à la technologie X-True et, gage de durabilité, il a obtenu la certification IP68.

Le Huawei P60 s’illustre dans le domaine de la photo

Le Huawei P60 possède « le premier objectif à technologie Super-spotting à ouverture physique variable intelligente à dix vitesses ». Le capteur principal 48 MP ouvre à f/1.4-f/4.0, l’ultragrand-angle de 13 MP à f/22.2, tandis que le téléobjectif 48 MP ouvre à f/2.1. Ce dernier est un objectif périscope qui intègre une technologie de stabilisation matérielle de l’image, pour un zoom garanti sans tremblement. Huawei a également soigné la partie logicielle de son appareil. Le mode Nuit, notamment, profitera du XD Fusion Pro, un nouveau moteur de rendu de textures qui « capture clairement l’obscurité de la nuit, les levers comme les couchers de soleil et enregistre les mouvements ».

Les innovations ne s’arrêtent pas là, puisque le Huawei P60 inaugurera « une deuxième génération de communication par satellite, et permet la communication bidirectionnelle par SMS […] Le téléphone pourra non seulement recevoir, mais aussi envoyer, des textos par satellite grâce à un équipement intégré ».

Source : Huawei Central