Huawei : les États-Unis s’apprêtent à bannir entièrement le constructeur, une hécatombe se prépare

Selon les informations du Financial Times, l’administration Biden a demandé à certaines d’entreprises de ne plus commercer avec Huawei. L’objectif, à terme, serait de ne plus fournir d’alternative au constructeur pour se finir en services américains. Si tel est le cas, cela pourrait porter un coup fatal à sa division dédiée aux particuliers.

L’année 2023 sera-t-elle fatale pour Huawei ? Le constructeur chinois est certes parvenu à survivre depuis la mise en place, il y a quatre ans, d’un embargo à son encontre par l’administration Trump suite à des accusations d’espionnage. Mais ce répit pourrait bien toucher à sa fin. Explications.

Officiellement, les entreprises américaines n’ont désormais plus le droit de vendre leurs produits ou services à Huawei. Néanmoins, cette interdiction n’est pas absolue et, pour certains cas particuliers, le gouvernement américain peut valider une transaction entre une entité américaine et le constructeur chinois par le biais d’une licence.

Ça commence à vraiment sentir le roussi pour Huawei

Ces licences, toutefois, semblent aujourd’hui toucher à leur fin. C’est ce que révèle un récent rapport du Financial Times, qui affirme que le Département du Commerce américain informe actuellement les entreprises du pays que plus aucune licence ne leur sera accordée pour exporter leurs produits vers la Chine. Une décision « en partie motivée par le fait que Huawei, en tant qu’entreprise, est un animal très différent de ce qu’il était il y a quatre ans, lorsqu’elle se concentrait sur la 5G », explique Rasser, ancien fonctionnaire de la CIA.

Huawei a changé certes, mais la firme n’est pas la seule. Aujourd’hui, les relations entre les États-Unis et la Chine sont plus tendues que jamais, alors que cette dernière a notoirement eu recours à du matériel américain pour concevoir du matériel militaire. Il est néanmoins encore difficile de prévoir les conséquences de cette énième sentence pour le constructeur. « Un bannissement général pour une durée indéterminée serait bien sûr catastrophique pour Huawei, mais le résultat à court terme pourrait être très différent », estime un expert juridique interrogé par le Financial Times.

Quoiqu’il en soit, le timing n’aurait pas pu être plus mauvais pour la firme. En décembre dernier, Eric Xu, vice-président Huawei, déclarait que 2023 signerait enfin le retour à la normale pour l’entreprise. Pour rappel, il y a quelques mois, nous apprenions que cette dernière pourrait avoir recours à une start-up chinoise pour résoudre les problèmes d’embargo. Malheureusement, en début de semaine, le Japon et les Pays-Bas ont à leur tour mis fin à l’export de matériel de construction de semi-conducteurs vers la Chine.

Source : Financial Times