Huawei dévoile son alternative à Microsoft Office et Google Docs

Huawei est bien décidé à s'émanciper de ses partenaires américains, Microsoft et Google. Lors de la présentation des Mate 40, le groupe chinois a levé le voile sur son alternative maison à Microsoft Office et Google Docs. Ces nouveaux services sont désormais intégrés à EMUI 11, la surcouche Android développée par Huawei.

Ce jeudi 22 octobre, Huawei annonçait les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+. Lors de la conférence, la firme chinoise a aussi révélé le Freebuds Studio, un casque audio destiné à concurrencer Bose et Sony, Petal Maps, un service de cartographie alternatif de Google Maps et Petal Search, son propre moteur de recherche “disponible dans plus de 170 pays et régions” et compatible avec “plus de 50 langues, dont le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais.”

Privé de licence Android, Huawei n'a en effet plus le droit d'intégrer les services et applications de Google à ses nouveaux smartphones. Pour s'émanciper des outils Google, le groupe chinois développe en urgence des alternatives pour sa suite d'applications, les Huawei Mobile Services (HMS).

Sur le même sujet : notre test du Mate 40 Pro, le flagship sans Play Store

Huawei Docs, l'alternative chinoise d'Office et Google Docs

Parmi les autres nouveautés des HMS, on trouve Huawei Docs. Cette suite bureautique comprend un logiciel de traitement de texte, un éditeur de PDF, un logiciel de présentation et un tableur. Aux dires de Huawei, la suite “permet de visualiser et d'éditer des documents dans plus de 50 formats, y compris PDF, PPT et DOC”.

In fine, Huawei Docs s'impose comme une solide alternative à Microsoft Office, la suite bureautique qui inclut Word, Excel, Powerpoint, et à Google Docs, le traitement de texte de Google. En synchronisant leurs documents avec Huawei Drive, l'alternative chinoise de Google Drive, et leur identifiant Huawei, les utilisateurs peuvent aussi modifier leurs documents via plusieurs appareils en simultané.

Huawei Docs sera disponible pour tous les utilisateurs d'un smartphone de la gamme Mate 40 dans plus de 100 pays. Sans surprise, Huawei Docs et toutes les alternatives mises au point par Huawei pour EMUI seront intégrées à Harmony OS, le système d'exploitation mobile du groupe. Aux dernières nouvelles, Huawei déploiera la version stable de l'OS mobile dans le courant de l'année 2021.