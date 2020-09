Huawei lance Harmony OS 2.0 : l’alternative à Android arrive sur smartphone fin 2021

Huawei vient de lever le voile sur Harmony OS 2.0, une seconde itération de son alternative à Android. Cette nouvelle version du système d’exploitation serait proposée sur certains smartphones de la marque dès 2021. On fait le point sur toutes les informations disponibles.

Ce jeudi 10 septembre 2020, Huawei a signé le coup d’envoi de la Huawei Developer Conference, une série d’événements dédiés aux développeurs en Chine. Lors de la conférence d’ouverture, le groupe chinois a d’abord annoncé EMUI 11, une nouvelle version de la surcouche basée sur Android 10.

En parallèle, le groupe continue de chercher des alternatives pour survivre aux sanctions frénétiques imposées par le gouvernement américain. Dans cette optique, Huawei a dévoilé Harmony OS 2.0, une nouvelle version de son système d’exploitation maison dévoilé fin 2019. Comme prévu, cette nouvelle itération a aussi été pensée pour les smartphones.

Huawei va lancer une première beta d’Harmony OS sur smartphone en décembre 2020

Pour permettre aux développeurs de proposer des applications compatibles, Huawei lance dès maintenant un kit de développement pour Smart TV, montres connectées et unités centrales d’un ordinateur, rapportent nos confrères de Huawei Central. Dès le mois de décembre 2020, un première beta d’Harmony OS sur smartphone sera mise à disposition des développeurs.

Sur scène, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, estime que l’alternative à Android devrait débarquer sur les smartphones de la marque dès l’année prochaine. Privé de licence Android et des applications de Google, dont le précieux Play Store, Huawei est contraint de tout miser sur sa solution maison.

Dans un premier temps, l’OS sera limité aux appareils avec 128 Go de RAM. Dès avril 2021, Harmony OS 2.0 s’ouvrira aux terminaux avec plus de 128 Go de mémoire vive. Enfin, d’ici fin 2021, le système d’exploitation sera compatible avec les appareils qui dépassent les 4 Go de RAM.

On peut donc s’attendre à voir débarquer des smartphones sous Harmony OS à partir de ce moment là. Dans un premier temps, Huawei devrait déployer Harmony OS 2.0 sur le marché chinois avant de proposer son OS à l’international. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central