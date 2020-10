Huawei Mate 40 Pro officiel : écran 90 Hz, recharge rapide 66W, capteur 50 MP mais pas de Play Store

Le Huawei Mate 40 Pro est officiel. Malgré les assauts du gouvernement américain, le groupe chinois vient de lever le voile sur un nouveau flagship haut de gamme. Le smartphone se distingue par son SoC Kirin 9000 gravé en 5nm, une recharge rapide 66W, un écran 90 Hz OLED ultra incurvé et un appareil photo composé d'un APN principal de 50 mégapixels. Fiche technique, date de sortie, prix…On vous dit tout sur la dernière production de la marque.

Ce jeudi 22 octobre 2020, Huawei a finalement levé le voile sur les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+. Comme annoncé lors de la conférence, seul le Mate 40 Pro sera commercialisé dans les pays d'Europe. La marque a en effet pris l'habitude de se focaliser sur cette déclinaison sur le marché européen. C'était notamment le cas avec les Mate 20 et les Mate 30. Dans la foulée de l'événement, Huawei a annoncé le Freebuds Studio, son premier casque audio haut de gamme.

Voici la fiche technique complète du Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro Ecran 6,76"

2772x1344 pixels

456 PPI Chipset Kirin 9000 (5nm) OS EMUI 11 (Android 10) RAM 8 Go Stockage 256 Go microSD Non (NM Card) Capteur principal 50MP, f/1.9 + 20MP, f/1.8 + 12MP, f/3.4 Capteur selfie 13MP, f/2.4 + capteur de profondeur 3D Batterie 4400 mAh

Recharge filaire 65W Supercharge

Charge sans fil

Charge sans fil inversée 5G Oui Biométrie Capteur d'empreinte digitale sous l'écran

Reconnaissance faciale 3D Résistance à l'eau IP68

Le Mate 40 Pro est construit autour d'un écran OLED 90 Hz incurvé jusqu'à 88 degrés de 6,76 pouces (2772 x 1344 pixels). Huawei mise une nouvelle fois sur un écran troué avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée. Sous la dalle tactile poinçonnée, on trouve un lecteur d'empreintes digitales optique. La marque intègre malgré une reconnaissance faciale 3D. Sur la face arrière, on retrouve ensuite un appareil photo disposé dans une forme arrondie. Huawei baptise ce nouveau design “Space Ring Design”. C'est la grande nouveauté visuelle de la gamme.

Le smartphone est alimenté par le SoC Kirin 9000 gravé en 5nm par TSMC. Développé par HiSilicon, filiale de Huawei, le chipset est composé de 8 cœurs (4 cœurs ARM Cortex-A55 et quatre ARM Cortex-A77) et accompagné d'une puce graphique Mali G-7. Huawei promet une importante hausse des performances, notamment du côté du gaming. Les performances graphiques du Kirin 990 sont 50% plus élévées que celles du Kirin 990 du Mate 30, avance la firme.

Pour épauler le SoC, la firme chinoise intègre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne (extensible avec NM Card, le format propriétaire de Huawei). Sans surprise, il est équipé d'un modem 5G, “100% plus rapide que le modem 5G des Mate 30”. L'autonomie est confiée à une batterie de 4400 mAh compatible avec la recharge rapide de 66 W Huawei Supercharge, la recharge sans fil par induction 55W et la recharge sans fil inversée. Huawei affirme que la recharge filaire est 60% plus rapide que celle des Mate 30. De son côté, la charge sans fil est 85% plus efficace que celle des Mate 30.

Fidèle à ses habitudes, Huawei met le paquet sur la photographie. Pour ça, la firme s'est une nouvelle fois associée à Leica, le spécialiste allemand de la photo. Au dos, on trouve un appareil photo composé de trois modules : un APN principal de 50 mégapixels avec ouverture à f/1,9, un ultra grand-angle de 20 mégapixels (f/1,8) et un module de 12 mégapixels (f/3,4) avec un zoom x5 . Cet appareil est accompagné d'un nouveau système de mise au point automatique qui combine un autofocus laser avec un nouveau module. Enfin, le Mate 40 Pro est capable de filmer en 8K. Dans le trou dans l'écran, Huawei intègre un double capteur photo de 13 mégapixels avec ouverture de f/2,4 et un module 3D dédié à la profondeur de champs.

Privé de licence Android, Huawei n'a pas pu préinstaller les applications et services de Google, dont le Play Store, au sein du smartphone. Comme les autres smartphones de la marque, le Mate 40 Pro tourne sous une version open source d'Android. Sans surprise, Huawei intègre la surcouche EMUI 11 basée sur Android 10. Par compenser l'absence des Google Mobile Services, Huawei mise sur les Huawei Mobiles Services. Cette suite d'applications comprend notamment Petal Maps, une alternative à Google Maps, Celia, un assistant vocal intelligent destiné à remplacer Google Assistant, et App Gallery, une boutique d'applications concurrente du Play Store.

Date de sortie et prix

Malgré les sanctions américaines et l'effondrement imminent de ses ventes, Huawei n'a pas revu ses prix à la baisse. Le Mate 40 Pro est ainsi commercialisé au prix de 1199 euros en France dans les coloris noir et argent. Huawei n'a pas encore dévoilé la date de sortie du smartphone. Que pensez-vous du nouveau flagship mis au point par Huawei ? Le constructeur peut-il parvenir à convaincre malgré l'absence de licence Android ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.