Huawei vient de dévoiler un nouveau casque premium, le Freebuds Studio. Le casque se caractérise notamment par l'excellence de son système de réduction de bruit active qui peut baisser le bruit ambiant de 40 décibels.

Huawei vient d'annoncer un nouveau casque circum-auriculaire, le Freebuds Studio. La première grande qualité de ce casque, c'est sa qualité audio. Huawei cherchait à lancer un produit au dessus des Freebuds Pro, et qui joue dans la même cour que le Bose Noise Cancelling 700 ou que le Sony WH-1000XM4. Le Freebuds Studio utilise pour cela une combinaison de design isolant, avec des écouteurs dotés d'un module très large (40 mm) avec technologie de quadruple diaphragme – et un traitement son via un codec haute fidélité 24 bit/96 kHz.

La technologie d'écouteurs est directement héritée des Huawei Freebuds Pro. Mais ce n'est pas tout : la technologie de réduction de bruit active du casque atteint de nouveaux sommets, avec une réduction de l'ordre de 40 décibels. Huawei a pour cela installé pas moins de 8 microphones sur le casque. Six d'entre eux sont dédiés à la captation de la voix, quatre microphones assurent l'annulation de bruit, sur un modèle hybride (deux microphones voix sont aussi utilisés pour cela).

Freebuds Studio : annulation de bruit exceptionnelle

Pour affiner l'annulation de bruit Huawei a placé ces micros à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des écouteurs. Le niveau de réduction peut s'ajuster automatiquement à votre environnement afin de ne pas se sentir totalement déconnecté de son environnement. Huawei a par ailleurs pensé à la stabilité de la connexion Bluetooth 5.2 de l'appareil.

Contrairement à la plupart des casques du marché qui utilisent une petite antenne unique, le Freebuds Studio utilise deux grandes antennes, pour une connexion plus stable à 360 degrés jusqu'à 140 mètres de distance. Le Freebuds Studio peut être appairé simultanément à deux appareils Android, Windows et Mac.

Une surface de contrôle sur l'un des écouteurs permet de contrôler votre musique ou répondre à des appels. Côté autonomie, le casque propose jusqu'à 24 heures de lecture audio. Ils ont la recharge rapide via USB type C : 10 minutes de charge seulement délivrent jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Les Freebuds Studio seront disponibles en deux coloris (noir graphite et or) pour un tarif de 299 €.