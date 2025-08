Huawei FreeClip à prix cassé : les écouteurs sans fil sont bradés, profitez-en !

La marque Huawei est déjà réputée pour ses produits à l’excellent rapport qualité-prix. Vous cherchez de nouveaux écouteurs ? Vous pouvez actuellement profiter des FreeClip à prix réduit sur le site officiel, de quoi faire de belles économies !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les FreeClip sont des écouteurs au design atypique qui sont habituellement en vente à 199,99 €. Durant les semaines Flash Huawei du 28 juillet au 11 août, le géant chinois brade de nombreux produits. Si vous cherchez de nouveaux écouteurs, c’est le moment de craquer ! Les FreeClip bénéficient actuellement d’une réduction immédiate de 40 €, ce qui fait chuter leur prix à seulement 159,99 €.

Et bonne nouvelle, les 4 coloris, à savoir Or rose, Beige, Violet et Noir, sont concernées par cette promotion. Vous pouvez donc en profiter pour vous offrir ces écouteurs qui ne manquent pas d’atouts !

Les Huawei FreeClip passe à pris sacrifié mais pour quelques jours seulement

Les Huawei FreeClip ne passent pas inaperçus. Avec leur conception unique en boucle d’oreille, ils se démarquent totalement de la concurrence. Grâce à ce design original, ces écouteurs profitent d’un excellent maintien. De plus, ils sont résistants à la poussière et à l'eau avec une certification IP54. Vous pouvez donc les utiliser pour faire vos activités sportives sans avoir peur de les perdre.

Chaque écouteur est divisé en deux parties distinctes. D’un côté, positionnée à l’entrée du conduit auditif, on retrouve une boule qui abrite le haut-parleur. Au bout d’une tige légèrement flexible, une autre partie en forme d’abricot qu’on installe derrière l’oreille embarque la batterie, les capteurs et l’électronique.

Les FreeClip sont fournis avec un boîtier qui prolonge considérablement l’autonomie. En une seule charge, sans le boîtier, vous pouvez bénéficier d’une utilisation allant jusqu’à 8 heures, et avec le boîtier l’utilisation des écouteurs peut grimper jusqu’à 36 heures.

Même si ces écouteurs n’ont pas la réduction de bruit active, les FreeClip offrent une excellente expérience d’écoute. Grâce à l’annulation du bruit par l'IA lors des appels, votre voix reste parfaitement audible, même dans les environnements bruyants.