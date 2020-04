Huawei Card : la firme copie Apple et dévoile sa propre carte de crédit

Huawei vient de lancer la Huawei Card, une carte de crédit très similaire à l’Apple Card. Uniquement disponible en Chine, la carte bancaire permet de récupérer un cashback lors de chaque achat. Voici les premières informations.

Huawei a profité de la présentation des Huawei P40 et P40 Pro en Chine pour dévoiler la Huawei Card, une crédit bancaire à la fois physique et numérique. Lors du même événement, la firme chinoise a présenter sa première télévision connectée avec écran OLED, la Vision X65.

Une carte de crédit avec cashback en partenariat avec Union Pay

Huawei s’est montré avare en informations sur sa carte de crédit durant l’événement. Parmi les quelques informations glissés par Richard Yu sur scène, on apprend que la carte bancaire sera pleinement intégrée à l’application Huawei Pay, qui fait partie des HMS développés par le groupe, à la manière dont l’Apple Card est stockée dans Apple Pay.

La marque assure que toutes les données bancaires des utilisateurs sont stockées en local. Aucune donnée n’est transmise sur des serveurs à distance. Sans surprise, la Huawei Card permet de recevoir un cashback sur chacun des achats réalisés avec la carte. La marque ne précise pas le montant de ce cash back.

Lire également : Goldman Sachs compte aussi lancer l’Apple Card à l’international… et en France ?

Pour appâter les consommateurs, Huawei ne prélèvera pas de frais d’utilisation pendant la première année. De plus, le constructeur s’engage à offrir les frais d’utilisation des années suivantes aux usagers ayant dépensé un montant important via Huawei Pay. Enfin, la carte de crédit permet aux utilisateurs qui ont déjà dépensé de grosses sommes d’accéder aux salons situés dans les gares et les aéroports, comme la néobanque Revolut.

La Huawei Card est proposée en partenariat avec Union Pay, l’organisme qui regroupe 175 banques ou institutions financières chinoises. Pour le moment, la carte bancaire est réservée au marché chinois. On ignore si Huawei a l’intention de proposer le service à l’international. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.