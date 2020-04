Huawei lance la Vision X65, sa première smart TV OLED

Huawei vient de lever le voile sur la Vision X65, sa première télévision connectée avec écran OLED. Réservée au marché chinois, la Smart TV profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, du HDR et d’une caméra escamotable de 24 mégapixels pour passer des appels vidéo. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Comme prévu, Huawei a présenté la Vision X65 lors d’une conférence en Chine ce 8 avril 2020. Ce nouveau téléviseur connecté succède à la Huawei Vision lancée en septembre dernier. Encore plus haut de gamme, la Vision X65 est construite autour d’un écran OLED 4K de 65 pouces. C’est la première télévision OLED estampillée Huawei.

Huawei présente une nouvelle Smart TV sous Harmony OS

L’écran est compatible avec la technologie HDR et offre un pic de luminosité d’au moins 1000 nits. Idéale pour les amateurs de jeux vidéo, la dalle OLED dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. Lors de la conférence, Huawei a précisé qu’il s’agit de la plus grande télévision du monde ayant obtenu la certification TUV Rheinland pour le confort des yeux.

Huawei a aussi soigné la partie audio. La Vision X65 est ainsi équipée de 14 haut-parleurs (7 à gauche et 7 à droite) produisant jusqu’à 75 W. Sans surprise, la firme chinoise améliore le son grâce à des algorithmes. Comme sa prédécesseur, la télévision se distingue de la concurrence grâce à son capteur photo rétractable, logé dans la partie haute. Cette fois, Huawei mise sur un capteur ultra-grand angle 24 mégapixels.

Cette caméra permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo ou de contrôler la Vision X65 avec des gestes. Il est par exemple possible de mette en pause le son ou une vidéo en agitant les bras. Une puce dédiée au sein de le Smart Tv permet de gérer l’entièreté du fonctionnement de la caméra. Enfin, le téléviseur est alimenté par un chipset Honghu 898 développé par HiSilicon et couplé à 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Côté logiciel, Huawei opte à nouveau pour son OS maison, Harmony OS.

Les précommandes de la Huawei Vision sont d’ores et déjà ouvertes en Chine. Sur le marché chinois, le téléviseur est proposé au prix de 24999 yuan, soit approximativement 3200 euros HT. Pour le moment, Huawei n’a pas prévu de commercialiser la Smart TV en Europe. Que pensez-vous de la Vision X65 ? On attend votre avis dans les commentaires.