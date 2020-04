Mate Xs : Huawei a perdu 60 millions de dollars à cause de son smartphone pliable

Le Mate Xs ne permet pas à Huawei de réaliser des bénéfices. En développant et commercialisant son second smartphone pliable, la firme chinoise a perdu entre 60 et 70 millions de dollars. Le constructeur pointe du doigt les coûts de production particulièrement élevés de l’écran pliable. Malgré le prix de vente de 2499€ du mate Xs, Huawei ne parvient donc pas à rentrer dans ses frais.

En février dernier, Huawei a levé le voile sur le Mate Xs, une seconde génération de smartphone avec écran pliable. En Europe, le Mate Xs est vendu au prix de 2499 euros, soit 200 euros de plus que son prédécesseur, le Mate X. Le flagship de Huawei s’impose comme le smartphone pliable le plus cher du marché, largement devant le Galaxy Fold (2020 euros), le Galaxy Z Flip (1499 euros) et le Royole Flexpai (1388 euros).

La production de l’écran pliable du Mate Xs coûte une fortune, explique Huawei

Malgré son prix élevé, le Mate Xs ne permet pas à Huawei de faire des profits, explique Richard Yu lors d’une allocution avec la presse chinoise. D’après le dirigeant de la division mobile de Huawei, l’écran pliable de 8 pouces coûte une fortune à produire. « Une fois que le coût de l’écran pliable aura été réduit, il sera possible de faire des bénéfices » précise Richard Yu.

En clair, la dalle pliable est trop chère par rapport au prix de vente final du smartphone, d’autant que le Mate Xs reste réservé à une infime portion d’acheteurs. Jusqu’ici, Huawei a même perdu entre 60 et 70 millions de dollars avec son Mate Xs.

Lire également : Huawei Mate Xs – le smartphone pliable disponible à la précommande en France

Huawei a apparemment pris la décision d’absorber les coûts de production faramineux du smartphone pliable afin de ne pas prendre de retard sur la concurrence et de ne pas gonfler exagérément le prix de son flagship. On s’attend à ce que le groupe chinois parvienne à rentrer dans ses frais dans les années à venir, quand la production et le développement des écran pliables arrivera à maturité.

Source : MyDrivers