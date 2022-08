House of the Dragon : HBO commande déjà une saison 2, la série est un carton

Alors que la nouvelle série House of The Dragon vient tout juste d’être lancée, HBO a déjà officialisé l’arrivée d’une saison 2. Un seul un épisode a pour l’instant été diffusé sur la plateforme de vidéo à la demande.

Aujourd'hui, HBO a annoncé que la série House of the Dragon de Ryan Condal et George R.R. Martin sur la tristement célèbre famille de dragonniers consanguins de Westeros a été renouvelée pour une deuxième saison. Ce renouvellement fait suite à la diffusion du premier épisode sur HBO et HBO Max dimanche dernier, et plus récemment sur OCS en France.

Ce premier épisode a été un véritable carton, puisque la série a attiré près de 10 millions de téléspectateurs dès sa sortie, soit la plus forte audience pour une nouvelle série originale de HBO. Plus de 20 millions de téléspectateurs avaient regardé le premier épisode jusqu'à vendredi, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

House of the Dragon a déjà une saison 2 avant même la fin de la première

Avant même la fin de la première saison, la guerre civile des Targaryen a donc déjà été officiellement prolongée. La série, qui se déroule environ 200 ans avant les événements vus dans Game of Thrones va donc se renouveler pour une deuxième saison, mais HBO n’a pour l’instant dévoilé aucun détail à son sujet.

Néanmoins, Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO Programming, a déclaré « Nous sommes extrêmement fiers de ce que toute l'équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison. Notre casting et notre équipe phénoménaux ont relevé un défi de taille et ont dépassé toutes les attentes, en livrant une série qui s'est déjà imposée comme une émission incontournable. Un immense merci à George, Ryan et Miguel pour nous avoir conduits dans ce voyage. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de continuer à donner vie à la saga épique de la Maison Targaryen avec la saison 2 ».

Pour rappel, la série est basée sur le livre de George R.R. Martin, Fire & Blood, qui raconte l'ascension et la chute des Targaryens, la seule famille possédant des dragons à avoir survécu à la ruine de Valyria. On imagine que la saison sera également remplie de rivalités amères, de jalousie, de luxure, de dragons, de quête du pouvoir et de trahisons qui vont déchirer les Targaryens et menacer de détruire une dynastie qui règne sans partage. Si vous n’avez pas encore regardé le premier épisode, nous ne pouvons que vous le conseiller, les premières critiques étant très élogieuses.