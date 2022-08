Où regarder légalement House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones ?

Il y a 3 ans se terminait la série la plus emblématique de ces dernières années, Game of Thrones. Si la huitième et dernière saison avait pu décevoir une partie des fans, l’annonce d’un spin-off sur la Maison Targaryen avait tout de même été reçue avec enthousiasme. Ce prequel se déroule en effet 172 ans avant Game of Thrones et raconte la guerre civile qui a entrainé la chute des Targaryen et la disparition des dragons. Voici comment regarder House of the Dragon légalement.

Le premier épisode a été diffusé dans la nuit du 21 au 22 août dernier et il a réalisé le meilleur démarrage d’une série HBO avec quasiment 10 millions de téléspectateurs. Les critiques des médias et des fans sont cette fois-ci très positives. Ce premier épisode semble avoir rassuré les nombreux amateurs de la saga de Georges R.R. Martin. La série compte au total 10 épisodes et une saison 2 est déjà confirmée par la chaine.

Comment regarder légalement House of the Dragon en France ?

Regarder House of the Dragon directement sur OCS

Depuis 2008, OCS a un partenariat exclusif avec HBO, ce qui lui permet de diffuser les séries de la chaine américaine. Si ce partenariat prend fin cette année avec l’arrivée probable en France de la plateforme de streaming HBO Max, la première saison de House of the Dragon est bel et bien diffusée en exclusivité sur OCS.

Pour les plus grands fans, chaque épisode est diffusé en simultanée avec les États-Unis dans la nuit du dimanche au lundi à 3 heures du matin en VOST mais aussi en VF. C’est la meilleure façon d’éviter les spoilers. Elle est ensuite disponible à la demande pour pouvoir la regarder quand bon vous semble.

Pour vous abonner, vous avez deux options :

L’abonnement deux écrans pour 10,99€ par mois

L’abonnement trois écrans pour 12,99€ par mois

Ces deux abonnements sont sans engagement et vous bénéficiez d’une période d’essai de 7 jours. Si vous partagez le prix de l’abonnement avec vos amis ou votre famille, cela vous revient à moins de 5 euros par mois, soit environ 10 euros pour voir toute la série.

Cliquez ici pour accédez aux offres OCS

Amazon Prime Video et Molotov

Si OCS détient l’exclusivité de la diffusion de la série House of the Dragon, vous pouvez tout de même retrouver la série directement sur la plateforme Amazon Prime Video ou Molotov en vous abonnant à la chaine OCS.

Les deux plateformes proposent deux offres différentes :

Sur Amazon Prime Video , vous avez l’abonnement trois écrans pour 11,99€ par mois . Cette offre est sans engagement et permet d’avoir une période d’essai de 7 jours .

, vous avez l’abonnement . Cette offre est et permet d’avoir une . Sur Molotov, vous avez l’abonnement un écran pour 12,99€ par mois. L’offre est aussi sans engagement mais vous n’avez pas de période d’essai.

L’offre Amazon Prime Video est donc bien plus intéressante que celle de Molotov et elle est même plus intéressante que l’offre OCS si vous pouvez partager le prix de l’abonnement avec deux de vos proches puisque cela vous coûtera seulement 4 euros par mois !

Profiter de l'offre d'Amazon Prime + OCS

L'offre MyCanal

Si ça se trouve, vous avez déjà accès à OCS avec votre abonnement Canal+. Nous vous conseillons donc de vérifier directement sur votre application MyCanal si vous pouvez regarder la série gratuitement sans avoir à souscrire un abonnement supplémentaire.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous abonner à l’offre Canal+ Ciné Séries. Ce n’est pas l’offre la plus abordable (loin s’en faut), mais elle vous permet d’avoir accès à la fois aux programmes d’OCS, et donc à la série House of the Dragon, Canal+, Netflix, Disney+… Si vous souhaitez accéder à un catalogue énorme de séries et de films, c’est une option à considérer, surtout si vous avez moins de 26 ans.

Pour vous abonner, vous avez deux possibilités :

L’abonnement sans engagement est à 40,99€ par mois et 20,49€ par mois pour les moins de 26 ans.

Avec un engagement de deux ans, l’abonnement vous revient à 34,99€ par mois la première année puis 40,99€ par mois les mois suivants.

Les deux abonnements permettent 2 utilisateurs en simultanés.

Accéder à l'offre Canal+ Ciné Séries

À lire également : House of The Dragon : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur le spin-off de Game of Thrones