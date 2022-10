Horizon Zero Dawn aurait bientôt à un remaster PS5, préparez-vous à des graphismes époustouflants

Selon un récent rapport, Guerilla Games et Sony serait en train de préparer un remaster de Horizon Zero Dawn pour la PS5. Comme on peut s’y attendre, les graphismes seront nettement améliorés, notamment au niveau des textures et de la gestion de la lumière. En revanche, nous n’avons pas encore de date de sortie pour le titre.

Au fil des années, Sony s’est construit un catalogue assez grandiose d’exclusivité, que le constructeur ne manque pas de remettre régulièrement au goût du jour pour les nouveaux joueurs ou ceux qui auraient raté le coche de la sortie. Récemment, nous avons bien sûr eu droit à The Last of Us Part 1 (qui n’en est même pas à son coup d’essai), ainsi qu’à Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy.

Ce n’était donc qu’une question de temps pour que l’un des plus grands succès de la PS4 passe lui aussi à la casserole. Nous parlons bien entendu de Horizon Zero Dawn, l’un des open world les plus acclamés ces dernières années, lançant au passage une saga qui rafle aujourd’hui tout sur son passage : un second opus particulièrement réussi, un nouveau titre exclusif au PSVR 2 et même une série Netflix.

Bientôt un remaster de Horizon Zero Dawn

Sorti en 2017, on aurait presque pu se demander pourquoi Sony a mis autant de temps à se décider. Selon un rapport de MP1ST, le tort serait bientôt réparé. Le média révèle en effet qu’un remaster serait en préparation, et en profite pour dévoiler quelques informations juteuses. De quoi constater les améliorations assez impressionnantes du côté des graphismes.

Les textures sont beaucoup plus détaillées, et on remarque un travail dantesque sur les effets lumineux. Autrement dit, ce remaster devrait prendre pleinement parti des capacités de la PS5, notamment en matière de ray tracing. Mais pas que, puisqu’il devrait également proposer des retours haptiques grâce à la DualSense, ainsi que de nouvelles animations et des options d’accessibilité. Aucune date de sortie n’a été donnée pour le moment.