Horizon Forbidden West : découvrez les tribus du jeu dans cette superbe bande-annonce en 4K

Horizon Forbidden West dévoile un peu plus son univers à travers un nouveau trailer sublime en 4K. Cette fois-ci, les développeurs de Guerrilla Games nous en apprennent un peu plus sur les différentes tribus qui peuplent les terres désolées. Le jeu est toujours attendu sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.

Horizon Forbidden West fait partie à n'en pas douter des exclusivités Playstation les plus attendues en cette année 2022, aux côtés d'un certain God of War : Ragnarok. Mine de rien, la sortie du titre approche à grands pas, puisque le dernier bébé de Guerrilla Games doit arriver sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.

Depuis quelques semaines déjà, le studio publie régulièrement sur le Playstation Blog des articles qui permettent de nous en apprendre plus sur l'univers et d'autres aspects du jeu. On a ainsi eu le droit à un focus sur les mécaniques de combats, ou encore sur les apports de la DualSense et les différentes gadgets qu'Aloy aura à sa disposition. Cette fois-ci, les développeurs ont décidé d'en dévoiler davantage sur les tribus qui peuplent les terres désolées de ce Horizon Forbidden West à travers un trailer en 4K de toute beauté.

Les tribus d'Horizon Forbidden West se montrent en vidéo

On commence donc avec les Oserams, les féroces gardiens de la Frontière. Peuple de bâtisseurs, ils sont réputés pour leur combativité et leur tendance à faire la fête. Les Carjas, quant à eux, protègent tant bien que mal leur royaume et craignent ce qui ce trame dans l'Ouest prohibé. Les Utarus sont les premières victimes de l'étrange virus qui tue les récoltes. Enfin, les Tenaks, divisés en trois clans destins, règnent sur les terres les plus proches de l'Ouest. Après plusieurs années de guerre, ils vivent une paix fragile, unis désormais face à un ennemi commun : les Gallas, un clan rebelle qui a acquis la capacité de pirater et dompter les machines.

La bande-annonce évoque également une dernière tribu mystérieuse, encore plus puissante que toutes les autres. “Des étrangers par-delà la mer, qui chercheraient des réponses aux confins de l'Ouest”, décrit la narratrice. Voilà de quoi mettre à l'eau à la bouche aux joueurs, qui n'ont pas plus beaucoup à attendre désormais avant de découvrir la suite des aventures d'Aloy ce 18 février 2022.