Honor X10 officiel : 5G, écran 90 Hz, moins de 250 euros… mais toujours pas de Play Store !

Honor vient de dévoiler le Honor X10 en Chine. Le smartphone permet d’accéder à la 5G pour moins de 250 euros et propose en prime des fonctionnalités premium comme l’écran 90 Hz ou encore un triple capteur photo 40 Mp. De quoi se rattraper face à l’absence d’applications Google, notamment le Play Store.

Honor vient de dévoiler le Honor X10 en Chine. Le smartphone était attendu en deux déclinaisons dont une version Pro à l’image des Honor X9 et X9 Pro. Mais finalement la marque a uniquement dévoilé un modèle du smartphone décliné en quatre coloris réfléchissants. Ce qui rend ce nouveau smartphone de Huawei particulièrement séduisant, c’est qu’il devient de facto le ticket d’entrée le moins cher pour la technologie 5G grâce à sa puce Kirin 820 compatible avec les réseaux ultra-rapides.

Le smartphone est en effet proposé dès 1899 Yuan chinois, ce qui donne à peu près 244,09 euros au cours actuel (1 Renminbi = 0,13 euros). Un prix qui ridiculise, vous l’aurez compris, les propositions concurrentes les moins chères. Notamment le POCO F2 Pro qui vient d’être dévoilé par la filiale de Xiaomi et qui est proposé en France à partir du 25 mai prochain dès 699,90 euros ou le OnePlus 8 (699 euros).

Honor X10 5G Dimensions 163.7 x 76.5 x 8.8 mm Poids 203 g Ecran - LCD IPS 6.63″ FHD+ (2400 x 1080)

- FullView Display

- 90 Hz (rafraichissement)

- 180 Hz (sampling tactile) Chipset HiSilicon Kirin 820 5G :

- 1x ARM Cortex-A76 @2.36GHz

- 3x ARM Cortex-A76 @2.22GHz

- 4x ARM Cortex-A55 @1.84GHz

- Mali-G57 MC6 GPU OS - Android 10 + MagicUI 3.1.1

- Pas d'applications Google RAM 6 Go / 8 Go LPDDR4x Stockage 64 / 128 Go microSD non, mais stockage extensible via NM Card (format propriétaire) Capteurs photo arrière - 40MP, f/1.8, filtre RYYB

- 8MP, f/2.4, grand-angle

- 2MP, f/2.4, macro Capteurs photo avant 16MP, f/2.2 Batterie - 4 300 mAh

- Recharge rapide 22.5W Super FlashCharge 5G Oui Biométrie capteur d'empreinte digitale sur la tranche Autres - Prise jack audio 3.5 mm

- Bluetooth 5.1

Outre le processeur Kirin 820, le smartphone embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré (UFS 2.1). Le Kirin 820 est lui même une puce milieu de gamme conçue par HiSilicon, filiale de Huawei. En comparaison de ce que fait Qualcomm ou Mediatek, il s’agit d’une puce gravée en 7 nm (pour l’instant par TSMC) et qui intègre directement un modem 5G sur le même die. Il est ainsi compatible avec 9 bandes 5G et peut atteindre une vitesse de téléchargement de 1003 Mbps en 5G.

Il a aussi d’autres fonctionnalités face auxquelles même des alternatives plus premium n’ont pas à rougir.

C’est notamment le cas de son enclave NPU dédiée à l’intelligence artificielle (Da Vinci). Cela lui permet des applications de traitement avancées tout en consommant 73% par rapport à la génération précédente. Les performances sont aussi là avec une configuration 8 cœurs plutôt véloce, avec une fréquence d’horloge moyenne de 2,36 GHz. Les performances multi-coeurs sont en hausse de 27%. Quant au GPU Mali-G57 il hisse les performances de 38% tout en réduisant la consommation de 39%.

De quoi en faire un vrai régal pour les jeux, d’autant que l’écran (6,63″ de technologie LCD IPS) est doté du taux de rafraîchissement 90Hz pour des actions plus fluides. Pour des contrôles plus réactifs le sampling de la couche tactile a été lui aussi poussé à 190 Hz. Rien qu’avec la 5G et l’écran 90 Hz on a déjà deux fonctionnalités complètement inédites à ce prix. Mais Honor ne s’arrête pas là et propose aussi une partie photo correcte, et une batterie plutôt confortable.

Le capteur principal est un module triple avec un capteur principal de 40 Mp, un capteur grand angle 8 Mp et un capteur macro 2 Mp pour s’adapter à toutes les situations. Le capteur principal 40 Mp bénéficie de l’expertise du groupe en matière de photo. On a un capteur très large doté d’un filtre RVVB qui permet de capter plus de lumière, surtout en conditions de basse luminosité. C’est le même que l’on retrouve sur des smartphones comme le Honor V30 Pro et le Huawei Mate Xs. Côté selfie, le smartphone propose, dans un tiroir rétractable, un capteur 16 Mpx.

La batterie affiche 4300 mAh ce qui devrait lui assurer une autonomie excellente. Il bénéficie par ailleurs d’un système de recharge rapide 22,5 W Super FastCharge. Son prédécesseur, le X9 embarquait une batterie 4000 mAh avec recharge rapide 10W.

Côté biométrie, le smartphone intègre un capteur d'empreintes sur la tranche (il peut déverrouiller l’écran en moins de 0,3 secondes). Enfin, il est compatible avec la connectivité WiFi 802.11 ac, le Bluetooth 5.1 et propose, cerise sur le gâteau, une prise jack audio 3.5 mm. Le smartphone est décliné on vous le disait en quatre coloris Racing Blue, Light Speed Silver, Burning Power Orange, et Speed Black.

Le Honor X10 sera disponible en Chine à partir du 26 mai 2020 au prix suivants :

6/64 Go : 1899 Yuan (244,09 euros)

6/128 Go : 2199 Yuan (282,90 euros)

8/128 Go : 2399 Yuan (308,66 euros)

Pour l’instant sa date de disponibilité en France n’est pas connue. Mais on s’attend à ce que la marque, fidèle à ses habitudes, organise un lancement international à une date ultérieure. Que pensez-vous du Honor X10 ? Partagez votre avis dans les commentaires !