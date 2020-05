Honor X10 et X10 Pro : voici leurs coloris et de nouveaux détails sur leur fiche technique

La fiche technique et les coloris du Honor X10, dont la sortie est prévue le 20 mai, se complète grâce à de nouvelles fuites. Le téléphone, compatible 5G, devrait être équipé d’une plate-forme milieu de gamme, d’un quadruple capteur photo et d’un grand écran. La présence d’une version Pro, avec zoom optique et écran 90 Hz, se confirme.

Mercredi prochain, le 20 mai, Honor présentera un nouveau smartphone : le Honor X10. Plusieurs teasers ont été publiés par la marque sur Weibo et sur les réseaux sociaux chinois. L’un de ces teasers annonçait que le téléphone serait compatible 5G. Il pourrait même être l’un des smartphones 5G les moins chers du marché, une connectivité apportée par le Kirin 820, dernier chiposet milieu de gamme en provenance de HiSIlicon.

Lire aussi : Honor 9X Lite : Kirin 710, photo 48 MP et services Google, il arrive en France à moins de 200 euros

La semaine dernière, nous avons appris que le Honor X10 devrait se décliner en deux versions : X10 et X10 Pro. Si les deux téléphones seront physiquement proches, plusieurs différences devraient justifier qu’ils ne seront pas vendus au même prix. La version Pro devrait être équipée d’un écran 90 Hz, d’un zoom optique 5x et de la recharge rapide sans fil 20 watts (en complément de la charge rapide filaire à 22,5 watts également présente dans la version classique).

La fiche technique se complète

À l’approche de l’officialisation du duo de smartphones, les fuites se multiplient à leur propos. Grâce à un leaker chinois, nous pouvons ainsi compléter la fiche technique. Le capteur 40 mégapixels du Honor X10 serait donc un IMX 600 de Sony. La batterie serait dotée d’une capacité de 4300 mAh. Plusieurs configurations pour la mémoire seront proposées. De 4 à 8 Go de mémoire vive sont évoqués, et de 64 à 256 Go de stockage (la présence d’un port d’extension n’est pas confirmée). Le Honor X10 serait équipé d’un port jack 3,5 mm, mais pas d’un capteur NFC.

Nouvelle information également dévoilée par le leaker : le capteur selfie ne sera pas hébergé dans une encoche ou un trou, mais dans un tiroir motorisé. La définition de ce module est d’ailleurs confirmée : 16 mégapixels. Enfin, dernier détail sur le design : il se déclinerait en quatre coloris : noir, blanc, bleu et orange. Le prix du mobile devrait être assez agressif. Les rumeurs parlent d’un prix de départ autour des 2000 yuans, soit 260 euros. Ce qui est bas pour un modèle compatible 5G.

Source : Weibo