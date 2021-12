Honor tease le Magic V, son premier smartphone pliable

Honor vient de teaser son premier smartphone avec écran pliable. Sobrement baptisé Magic V, le téléphone est construit autour d'un écran qui se replie vers l'intérieur, à la manière des Z Fold de Samsung. Tout porte à croire que la présentation du flagship est imminente.

Affranchi de sa maison mère Huawei, Honor fait un retour en force sur le marché des smartphones haut de gamme. La marque chinoise, devenue intégralement indépendante, a notamment lancé les Honor 50 et les Honor 60 pour confirmer son retour sur le premium.

Cerise sur le gâteau, Honor est désormais libre de préinstaller les applications Google sur ses terminaux et d'utiliser des puces produites par des firmes américaines, comme l'incontournable Qualcomm. Dans ce contexte, la firme chinoise a accéléré le développement de son premier téléphone pliable, évoqué à plusieurs reprises par les fuites.

Le premier téléphone pliant de Honor se dévoile dans une première image

Dans un billet sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Honor vient d'annoncer l'arrivée imminente de son smartphone pliable. Contrairement aux rumeurs, le téléphone ne s'appelle pas Magic X ou Magic Fold mais Magic V. Sans grande surprise, cette appellation fait référence au format du smartphone.

Sur l'affiche publiée, on se rend compte que Honor opte pour un form factor similaire à celui du Galaxy Z Fold 3 ou du Mix Fold de Xiaomi. Ce design éprouvé permet de transformer le téléphone en petite tablette et de protéger la dalle tactile lorsque l'appareil est replié. D'après les précédentes fuites, Honor se serait tourné vers BOE Technology, une firme chinoise spécialiste dans les dalles d’affichage, pour concevoir les écrans pliables de ses terminaux. Une fois déplié, l'écran mesurerait jusqu'à 8 pouces.

Du reste, la fiche technique de l'appareil est encore entièrement inconnue. On suppose que la marque utilisera une puce Snapdragon récente et haut de gamme pour alimenter le téléphone, comme le Snapdragon 8 Gen 1. On vous en dit plus dès que possible sur le Magic V. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.