Honor Magic V : son premier smartphone pliable sera plus puissant que le Galaxy Z Fold 3

Honor s’apprête à lancer son premier smartphone pliable, et le fabricant chinois a déjà dévoilé une vidéo teaser du design de l’appareil. On découvre qu’il ressemblera beaucoup au Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Sur sa chaîne YouTube, Honor a partagé une vidéo mettant en scène son premier smartphone pliable, le Magic V. Le fabricant chinois avait officiellement dévoilé l’existence du smartphone il y a quelques jours, mais on ne savait jusqu’à présent pas à quoi il allait ressembler. Désormais, on sait que le smartphone viendra directement concurrencer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec son écran qui se replie vers l’intérieur.

La vidéo dévoile notamment un écran externe incurvé sur le côté droit, avec un poinçon au centre. Le module photo semble également imposant, ce qui laisse penser que le smartphone ne délaissera pas la partie photo.

Quelles caractéristiques techniques pour le Honor Magic V ?

D’après un rapport de The Elec plus tôt cette année, le Honor Magic V pourrait proposer un écran interne pliable de 8,03 pouces, et un écran externe de 6,45 pouces. Ces derniers ne seraient pas fournis par Samsung, puisqu’Honor se serait plutôt tourné vers BOE Technology, un fabricant chinois spécialisé dans les dalles d’affichage.

Selon le leaker Digital Chat Station, le Honor Magic V pourrait être le premier smartphone pliable à être équipé du nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Il serait donc beaucoup plus puissant que le célèbre Galaxy Z Fold 3 de Samsung, mais aussi plus performant que le nouveau OPPO Find N qui a récemment été lancé en Chine.

Pour l’instant, on ne sait pas si Honor compte ou non lancer son premier smartphone pliable en Europe. Pour rappel, le fabricant chinois s’est récemment affranchi de l’embargo américain qui avait été imposé à Huawei, maintenant que la marque est indépendante. Honor est donc désormais libre de préinstaller les applications Google sur ses terminaux, d'utiliser des puces produites par des firmes américaines ainsi que la 5G. On ne sait pas non plus à quel prix le smartphone sera lancé, mais Honor pourrait avoir du mal à concurrencer les tarifs agressifs de Samsung si l’appareil venait à arriver en France.