Honor Magic Fold 5G : voici à quoi devrait ressembler le smartphone pliable de Honor

Honor pourrait prochainement sortir son premier smartphone pliable: le Magic Fold 5G. Un premier rendu nous montre à quoi il devrait ressembler. Il s’inspirerait d’un format qui a prouvé son efficacité : celui du Samsung Galaxy Z Fold.

Honor fait actuellement un retour en fracassant. Depuis sa prise d’indépendance, l’ex-filiale de Huawei nous a présenté l’Honor 50, puis plus récemment l’Honor 60 et 60 Pro. En 2022, la marque devrait aussi nous dévoiler son premier smartphone pliable : l’Honor Magic Fold 5G. Ce dernier se dévoile un petit peu aujourd’hui.

Ce n’est pas la première fois que ce terminal fait parler de lui, puisqu’il est en rumeur depuis déjà de longs mois. Le leakeur Teme partage un rendu de ce qui semble être ce smartphone pliable. Nous avons une image d’un produit déplié sur sa partie « extérieure ». Cela semble peu, mais suffit nous pour donner une idée de son fonctionnement. Dans les faits, l’Honor Magic Fold 5G semble reprendre le concept du Samsung Galaxy Z Fold : un grand écran pliable sur la partie intérieure, puis un écran plus classique sur l’extérieur. Un format qui a prouvé son efficacité à l'utilisation

L'Honor Magic Fold adopterait le même format que le Galaxy Z Fold 3

Les fuites évoquent un écran principal de 8 pouces une fois déplié et qui adopterait une définition de 2480 x 2200 pixels (soit un format presque carré). Il devrait embarquer un processeur octo-core épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (au moins pour un modèle). La batterie aurait une capacité de 4500 mAh. A l’arrière, on pourrait retrouver un capteur principal de 108 mégapixels. La partie photo pourrait réellement le démarquer du Galaxy Z Fold, qui est loin d’être le meilleur sur ce segment.

Dernier point important, le smartphone devrait être équipé d’Android 11, mais il n’est pas impossible qu’il soit finalement sur Android 12 à son lancement. Ce dernier devrait avoir lieu au début de l’année 2022. Nous vous tiendrons évidemment au courant de la chose.

A noter que le Magic Fold ne serait pas le seul smartphone pliable d’Honor dans les cartons, puisqu’un Magic Wing, cette fois inspiré par le Galaxy Z Flip, pourrait aussi être annoncé l’année prochaine.

Source : GizChina