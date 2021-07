Honor travaille sur son premier smartphone pliable, voici les premières infos

Honor développe activement son premier smartphone pliable. En miroir d'Oppo, de Vivo et de Google, l'ancienne filiale de Huawei souhaite se lancer le plus rapidement possible à l'assaut de Samsung, l'actuel leader du marché des téléphones pliables. Voici les premières infos disponibles sur le projet.

Affranchi de sa maison mère Huawei, Honor est de retour sur le devant de la scène. La marque chinoise a récemment dévoilé les Honor 50, une nouvelle génération de smartphones avec services Google et des puces Qualcomm. Honor annoncera l'arrivée des Honor en Europe dès le 12 août prochain. Dans la foulée, le Magic 3 devrait aussi faire son entrée en dehors de Chine.

D'après les informations relayées par MyFixGuide, Honor ambitionne aussi de lancer son premier smartphone pliable dans un avenir proche. La marque chinoise a d'ailleurs déposé plusieurs noms de smartphones pliables auprès d'un organisme de droits d'auteur. Le nom “Magic Fold” est notamment apparu dans une base de données.

Écran principal 8″, écran secondaire 6,5″…le smartphone pliable de Honor se dévoile

Citant les indiscrétions du leaker Digital Chat Station sur Weibo, MyFixGuide assure que le téléphone pliable de Honor est construit autour d'un écran principal de 8 pouces. Sur l'une des face arrières, on devrait trouver une dalle tactile secondaire de 6,5 pouces. Comme c'est le cas sur les autres smartphones pliables du marché, cette dalle secondaire est dédiée aux informations contextuelles comme les SMS, l'heure ou la météo.

Pour concevoir les écrans pliables, Honor se serait tourné vers BOE Technology, une firme chinoise spécialiste dans les dalles d’affichage. BOE fait aussi partie des fournisseurs de Huawei. On trouve notamment un écran signé BOE sur le Huawei P40 Pro. Contrairement aux premiers smartphones pliables de Huawei, le terminal de Honor se plierait vers l'intérieur.

D'autres constructeurs s'apprêtent à se lancer sur le marché du téléphone pliable dans les mois à venir. Selon un rapport de The Elec, un média sud-coréen réputé, des marques comme Vivo, Oppo et Google se lanceront à l'attaque de Samsung au quatrième trimestre de 2021. Avec ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung va-t-il pouvoir rester numéro 1 face à la déferlante de concurrents ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : MyFixGuide