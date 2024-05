Honor s’associe au studio Harcourt pour que vos portraits photo deviennent incroyables

Honor a travaillé avec le studio Harcourt pour améliorer le mode portrait de certains de ses smartphones. Ces derniers permettront à tous les photographes amateurs de créer des portraits presque aussi saisissants que ceux du célèbre studio parisien. Reste à savoir comment cela se concrétise.

La photographie est l’un des usages essentiels des smartphones. Pour les amateurs et les néophytes, ils remplacent très facilement un boitier reflex encombrant et ses différentes optiques. En plus, les smartphones réalisent automatiquement tous les réglages en amont (ISO, balance des blancs, mise au point) et toute la postproduction pour créer des photos de très bonne qualité. Il n’y a finalement plus qu’à pointer vers le sujet et d’appuyer sur le déclencheur. Facile.

La photo est donc suffisamment importante pour qu’un utilisateur choisisse une marque de smartphone parmi toutes celles qui existent. Voilà pourquoi toutes les marques rivalisent d’ingéniosité (technique ou marketing) pour mettre en avant leur proposition. Cela passe par l’équipement matériel, les fonctions logicielles et parfois par un partenariat. Nous avions plutôt l’habitude de voir les logos de Zeiss avec Vivo, d’Hasselblad avec OnePlus ou encore de Leica avec Xiaomi. Mais une nouvelle griffe pourrait bientôt arriver grâce à Honor.

Honor s'associe avec Harcourt sur les portraits

À l’occasion du salon Vivatech, George Zhao, patron de la marque chinoise, officialise un partenariat avec Harcourt. L’objectif est évidemment d’améliorer les capacités de ses futurs smartphones dans le domaine de la photo. Notamment les portraits qui sont LA grande spécialité du studio parisien. Honor explique avoir collaboré avec Harcourt pour intégrer des algorithmes qui vont créer des portraits proches de ceux du studio photo. Nourrie avec des milliers de clichés, une intelligence artificielle va reproduire le style si particulier de Harcourt.

Honor profite de cette prise de parole pour confirmer l'arrivée prochaine de nouveaux modèles dans la série Honor 200, dont la version « Lite » a été officialisée le mois dernier. Ces téléphones seront annoncés le 12 juin prochain et profiteront naturellement du partenariat avec Harcourt. Reste à savoir s'ils seront les seuls. Il est possible que ces travaux puissent être déployés sur d'autres smartphones, futurs ou anciens. Nous pensons notamment à un potentiel Magic V3, qui remplacerait le Magic V2 annoncé en juillet 2023 en Chine. Nous pensons aussi au Magic6 Pro, lequel s'est classé en 1ère position chez DXOMARK au printemps avant de se faire détrôner par son « cousin », le Pura 70 Ultra de Huawei.