Le Galaxy Z Flip 6 n’a qu’a bien se tenir : l’idée audacieuse de Honor pour son smartphone pliant à clapet

Le Honor Magic V Flip va offrir un écran externe particulièrement imposant, qui pourrait lui donner un avantage sur le Galaxy Z Flip 6 de Samsung.

Le design à clapet sur les téléphones a été ressuscité avec l'arrivée des écrans pliables. Si Motorola tente de tirer son épingle du jeu avec ses Razr, c'est bien Samsung qui domine outrageusement ce segment avec sa gamme Galaxy Z Flip. Le constructeur sud-coréen a vu la concurrence arriver en masse et lui voler des parts de marché sur le secteur des smartphones pliants de type Fold, il semble que ses rivaux s'activent également sur les appareils au format Flip.

Et c'est Honor qui va prochainement dégainer avec son Magic V Flip. Des rendus du smartphone ont fuité par le biais du leaker chinois bien connu Digital Chat Station. La marque veut frapper fort avec ce produit en proposant un énorme écran externe, l'affichage qui est utilisé quand le smartphone est replié.

Le plus écran externe sur un smartphone pliant Flip ?

On constate que l'écran secondaire prend toute la partie supérieure au dos du smartphone. Tout l'espace ne sera toutefois pas exploité, puisque le gros bloc photo comprenant deux capteurs est intégré dans la dalle. La LED Flash est quant elle située juste en-dessous du bloc circulaire, dans l'axe. Pour l'instant, on ne sait pas comment sera géré l'affichage du contenu avec cette conception particulière : l'ensemble de l'écran sera-t-il utilisé ou des bandes noires seront-elles nécessaires ?

Avec une telle proposition, le Honor Magic V Flip se positionne comme un rival sérieux au Samsung Galaxy Z Flip 6. Ce dernier doit embarquer un plus grand écran externe que son prédécesseur, mais sans atteindre la taille de celui du Magic V Flip. Et quand on voit ce que Honor a réussi à concevoir avec son pliant au format Fold, le Magic V2, fin, léger et avec de très bons écrans, on ne peut qu'avoir hâte de tenir le Magic V Flip entre nos mains.

Le Honor Magic V Flip devrait être présenté officiellement en Chine le 13 juin 2024. La veille, le 12 juin, nous couvrirons le lancement des Honor 200 et 200 Pro en France.

Source : SamMobile