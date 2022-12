OnePlus 11 : une vidéo confirme le partenariat avec Hasselblad et le retour du curseur d’alerte

OnePlus a publié deux vidéos de son futur fleuron, le OnePlus 11, sur Twitter. Elles nous montrent un peu plus en détail le curseur d'alerte et le module photo de l'appareil.

Le lancement du OnePlus 11 est prévu pour le 7 février 2023. Les détails concernant son design continuent d’affluer. Le constructeur chinois a notamment publié une vidéo qui nous permet d’avoir un meilleur aperçu du curseur d’alerte, ce petit bouton situé sur la tranche de l’appareil qui permet de passer très rapidement du mode silencieux, à la sonnerie, ou en vibration. Cette fonctionnalité aurait apparemment été réclamée par les clients de la marque, qui avaient constaté sa disparition sur le OnePlus 10T.

Les vidéos publiées sur Twitter confirment officiellement que OnePlus s’est une fois encore associé à Hasselblad pour ce qui est de la partie photo. On voit le quadruple module photo (3 objectifs + 1 flash) situé sur le dos du OnePlus 11. Rappelons que les OnePlus profitant de ce partenariat, le OnePlus 10 Pro, par exemple, disposent d’un mode manuel très complet qui permet de profiter du plein potentiel de l’appareil photo du smartphone. Si OnePlus et Hasselblad sont parvenus à peaufiner le traitement logiciel de l’appareil, le OnePlus 11 pourrait enfin entrer dans la cour des tout meilleurs photophones.

Pour le OnePlus 11, OnePlus a reconduit son partenariat avec Hasselblad

La fiche technique du OnePlus 11 n’a rien à envier aux smartphones haut de gamme qui sortiront en 2023. Son processeur sera un Snapdragon 8 Gen 2. Il disposera d’un écran AMOLED d’une diagonale de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera équipé de 12 ou 16 Go de RAM et d’un stockage de 256 ou 512 Go. Sa batterie aura une capacité de 4870 mA h et jouira de la charge rapide, avec un chargeur 100 W. Il sera proposé en deux teintes : Noir Volcanique et Émeraude Forêt.

You need a better camera#OnePlus11 5G — OnePlus (@oneplus) December 23, 2022

On ne sait pas encore à quelle date précisément ni à quel prix exactement le OnePlus 11 sera commercialisé en France. Selon les experts en la matière, il devrait être proposé à un tarif avoisinant les 800 $, mais cette information est à prendre avec des pincettes. Nous aurons plus d’informations à ce sujet dès 15 heures, le 7 février 2023. C’est le moment où débutera Cloud 11, l’événement dédié à la présentation du OnePlus 11 5G.