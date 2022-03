Honor, Oppo, Realme ou Xiaomi : lequel propose la charge la plus rapide ?

Dans les prochains mois, la charge ultra rapide devrait rapidement résoudre les problèmes d'autonomie de nos smartphones. C'est en tout cas ce que promettent les constructeurs chinois comme Honor, Oppo, Realme ou Xiaomi, très avancés sur cette fonction.

Cette année, quelques constructeurs ont choisi de faire l'impasse sur le MWC, comme Sony. Ce n'est pas le cas des grands constructeurs chinois venus en force pour montrer leur nouveaux smartphones ou leurs dernières avancées technologiques. Qu'il s'agisse de Honor, Oppo, Realme Xiaomi, chacune de ses marques propose déjà aujourd'hui des solutions de charge rapide parmi les plus efficaces du marché. Chez Oppo, par exemple, qui a dévoilé ses smartphones Find X5 en marge du MWC, la charge rapide atteint 80 W en filaire, soit seulement 30 min pour passer de 0 à 100% et 50 W en sans fil. Chez Xiaomi, le Mi 11T propose la charge 120 W pour 100% récupérés en 20 min.

L'autonomie compte aujourd'hui parmi les performances scrutées par les utilisateurs de smartphones. Mais il est bien sur impossible de gonfler outre mesure la capacité des batteries, sous peine d'augmenter l'épaisseur et le poids des terminaux. La charge ultra rapide qui permet en quelques minutes de repartir pour de longues heures d'utilisation est devenue le champ de bataille des constructeurs chinois. Ils expérimentent des nouvelles technologies toutes plus révolutionnaires que les autres en matière de charge. Cette année au MWC, les promesses à plus ou loin longue échéance se multiplient et les Watts s'envolent !

Oppo une charge à 150 W pour demain

Sur le stand d'Oppo, la charge à 150 W est pour demain. D'ailleurs, elle devrait être embarquée sur le prochain smartphone de OnePlus (les deux sociétés appartenant au groupe BBK partagent leur R&D). Elle promet une charge intégrale en tout juste 15 mn, démo à l'appui sur le stand. Mais le constructeur ne s'arrête pas là puisqu'il travaille aussi sur une charge à 240 W qui pourrait ne nécessiter que 9 petites minutes pour redonner vie à une batterie.

Xiaomi Mi Air : une solution confortable

Xiaomi présente également sur son stand des solutions futures de charge rapide. Parmi elles une fonction de type filaire à 200 W (100 % en 8 mn). le constructeur travaille aussi sur une fonction sans-fil à 120 W (100% en 15 mn) et devrait bientôt proposer sa charge sans-fil 80 W. Enfin presque, car cette fonction sera dans un premier temps bridée à 50 W.



Plus original, le constructeur continue de travailler sur Mi Air, une solution beaucoup moins rapide (limitée à 5 W) mais très confortable en termes d'ergonomie. Ce système s'appuie sur un système de mini antennes et d'ondes à haute fréquence, donc complètement sans fil. Cela permettrait de recharger son smartphone (ou même plusieurs terminaux) en le gardant en poche. Pas sûr que ce système réjouisse les robins des toits !

Honor promet du 100 W sans fil dès avril

Honor a profité du MWC 2022 pour présenter ses derniers smartphones Magic 4 qui embarquent la charge filaire 100 W, mais aussi la charge sans-fil 100 W, une première dans le monde du smartphone. Elle permettrait de récupérer 50% de batterie en 15 minutes. Un petit exploit à confirmer lors du lancement en France, en avril ou en mai prochain. En espérant que cette charge ne soit pas bridée elle aussi à 50 W comme chez Xiaomi.

Realme annonce sa charge à 150 W

Les nouveaux GT 2 du constructeur sont limités à une charge 65 W mais son prochain smartphone le GT Neo 3 profitera, lui, d'une fonction à 150 W baptisée UltraDart, soit la possibilité de récupérer 50% de batterie en 5 mn ! Le constructeur promet une technologie sûre qui ne fera pas chauffer le smartphone. A vérifier lors que ce nouveau GT Neo arrivera.

Difficile d'élire un gagnant, dans la mesure où la capacité de la batterie va forcément avoir un impact sur le temps de charge. On attend toutefois avec impatience la charge rapide à 150 W de Oppo (15 mn) et celle sans-fil 100 W de Honor (15 min aussi pour 50%) qui pourraient très prochainement repousser les limites.