Realme lance en France le GT 2 Pro, son smartphone premium à prix imbattable

Realme a profité du salon MWC de Barcelone pour annoncer l'arrivée en Europe de sa série phare GT 2, avec un modèle Pro au rapport équipement prix bluffant.

Dévoilé en Chine en janvier dernier, le premier smartphone haut de gamme de Realme, le GT 2 Pro débarque enfin en Europe et donc en France. Véritable monstre de puissance avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1, le dernier-né de la marque chinoise, appréciée des connaisseurs pour ses prix serrés, mise sur un écran de dernière génération et un équipement photo de qualité pour convaincre.

Un écran Amoled « Super Reality » récompensé pour sa qualité

Bénéficiant d'une protection Gorilla Glass Victus, le grand écran 6,7 pouces du Realme GT 2 Pro bénéficie d'une très haute définition (2K) associée à la technologie LTPO dans sa version 2.0 qui assure un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Capable d'afficher le plus petit détail, la dalle, certifiée HDR10+, offre une profondeur de couleur 10 bits (avec plus d'un milliard de couleurs).



Selon Realme, sa luminosité peut atteindre 1400 nits si cela s'avère nécessaire (en plein soleil, par exemple), avec un niveau qui s'ajuste finement et automatiquement pour préserver la batterie tout en assurant un confort maximal. Cet écran s'est vu attribué la note maximale par DisplayMate, un A+, gage d'une bonne qualité. Enfin, les gamers apprécieront le très haut taux d'échantillonnage de 1000 Hz, pour une réactivité accrue.

Un Snapdragon puissant et maîtrisé

Gravé en 4 nm, le nouveau processeur de Qualcomm assure des performances encore jamais atteintes qui vont faire le bonheur des joueurs. Une puissance déjà vérifiée dans les benchmarks avec plus de 1000000 au score Antutu qui pourrait vite faire chauffer les smartphones équipés ! Pour maintenir un haut niveau de performances, Realme a mis en place un tout nouveau système de refroidissement pour abaisser la température jusqu'à 3 degrés, grâce une impressionnante zone de dissipation thermique.

Un triple module photo prometteur

Comme le récent Realme 9 Pro, le GT 2 Pro est équipé au niveau de son objectif grand-angle principal de l'excellent et grand capteur IMX766 (1/1.56) de Sony. Ce capteur de 50 mégapixels bénéficie d'une stabilisation optique pour les photos et d'une stabilisation électronique pour les vidéos. L'appareil embarque aussi le premier ultra grand-angle à 150 degrés. Ce champ de vision permet de réaliser des panoramas plus larges et bénéficie d'un mode fish-eye. Enfin un troisième capteur est associé à une microlentille 40X 2.0 pour la photo en macro. Realme promet une mise au point facilitée avec une profondeur de champ quatre fois plus importante.

Realme GT 2 Pro : conçu dans le respect de la planète

Realme a collaboré avec Naoto Fukusawa, un designer industriel renommé, pour concevoir la coque du smartphone. Sa fabrication en copolymère de polycarbonate et de siloxane, une résine biosourcée de la société Sabic permet une réduction significative d'émission de CO2, tout en étant aussi robuste que d'ordinaire. Les GT 2 sont déclinés en quatre couleurs (Paper White, Paper Green, Steel Black et Titanium Blue) et font l'objet d'un processus de gravure au laser de 0,1 mm. Le packaging du mobile est bien entendu recyclable.

Enfin, le Realme GT 2 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh et bénéficie d'une charge rapide 65 W. Le smartphone fonctionne avec realme UI 3.0 en surcouche d'Android 12 et le constructeur promet 3 ans de mises à jour du système.

Le Realme GT2 Pro sera disponible dès le 11 mars au prix de 749,99 euros. Le GT 2 qui embarque le processeur Snapdragon 888 sera lui commercialisé au prix de 549,99 euros. Bonne nouvelle : Realme annonce des promotions à l'occasion du lancement. Le Realme GT 2 sera proposé au prix de départ de 449 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera commercialisée à 599 euros.

De son côté, le Realme GT 2 Pro sera vendu à 649 euros (8 Go de RAM et 128 Go de ROM). L'édition 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourra être achetée à 749 euros. Pour profiter des promos, il faut commander le smartphone dès l'ouverture des précommandes le 8 mars.