Magic 4 : Honor sort l’artillerie lourde pour ses smartphones avec Google

Honor passe la vitesse supérieure : processeur Snapdragon 8 Gen 1, grand écran OLED 120 Hz, triple module photo nourri à l’IA, charge sans fil 100 W… Son Magic 4 Pro ne manque pas d’arguments pour convaincre.

Après un timide retour en France avec le lancement fin octobre 2021 des Honor 50 et Honor 50 lite, la marque chinoise profite du MWC 2022 pour déballer l’artillerie lourde, avec deux smartphones Magic 4. Cédée par son ex-maison mère Huawei à un consortium de distributeurs il y a plus d’un an, Honor vole désormais de ses propres ailes, échappant ainsi aux sanctions américaines.

Et si on a pu lui reprocher un Honor 50 (trop) proche du récent Nova 9 de Huawei, preuve est faite au MWC 2022 de Barcelone, le grand salon de la téléphonie, que le constructeur et sa R&D font désormais cavalier seul… du moins jusqu’à preuve du contraire !

Les Magic enfin en France, avec les Services Google

Honor dévoile donc aujourd’hui deux smartphones de sa gamme phare Magic qui sur le papier sont équipés pour en découdre avec les derniers fleurons Android de Samsung et Oppo. A l’instar du dernier Honor 50, ces appareils embarquent les services Google et, bonne nouvelle, puisqu’il s’agit d’une annonce internationale, ils seront commercialisés en France. Ce qui n’était pas le cas des précédents Magic, au grand dam des fans de la marque.

Précisons que ces mobiles fonctionnent avec la toute dernière version de l’interface maison Magic UI 6.0 en renfort d’Android 12 et, mieux encore, qu’ils sont propulsés par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, le plus puissant du monde Android. Côté photo, les deux smartphones conservent la marque de fabrique des Magic 3 avec un immense bloc circulaire au centre de leur dos, baptisé « Eyes of Muse ».

Honor Magic 4 Pro : un design impressionnant

Si les derniers-nés de Honor partagent quelques belles caractéristiques, le Magic 4 Pro est indubitablement l’invité de marque de cette annonce. D’abord par son impressionnant design, avec un très grand écran de 6,81 pouces, incurvé sur les quatre côtés et aux bordures ultrafines (moins de 1 mm). Malgré cette surface d’affichage, le boîtier, étanche (IP68) reste relativement compact avec 9,15 mm d’épaisseur pour 215 g. Il est même un moins large et lourd qu’un Galaxy S22 Ultra, mais légèrement plus bedonnant.

L’écran de technologie LTPO OLED adopte les technologies dernier cri du moment. Cette dalle très haute définition (1312 x 2848 points) répond à la nouvelle norme de couleurs 100% DCI-P3, est compatible HDR 10+ et rafraîchie automatiquement de 1 à 120 Hz selon les usages. Honor compte bien vous en mettre plein la vue, tout en réduisant la fatigue oculaire !

Un triple module photo polyvalent

Avec son « Eyes of Muse », Honor affiche de hautes prétentions en photo. Le Magic 4 Pro s’appuie sur deux capteurs de 50 mégapixels liés à un grand-angle qui ouvre à f/1.8 et à un ultra grand-angle qui ouvre à f/2.2 avec un champ de vision de 122 degrés. Le troisième capteur 64 mégapixels est un téléobjectif périscopique assurant un zoom optique 3,5 x et numérique jusqu’à 100x. Honor affirme atteindre une qualité remarquable avec des clichés parfaitement clairs même pris de loin grâce à la photographie computationnelle, c’est-à-dire en combinant les trois objectifs et en faisant appel à de puissants algorithmes.

Ne retrouverait-on pas à ce niveau un peu du génie de la R&D de Huawei en matière photo ? Pas impossible que quelques ingénieurs soient restés chez Honor. Quoi qu’il en soit, on a hâte d’essayer cet appareil photo prometteur. D’autant plus que le capteur principal est le IMX766 de Sony de 1/1,56 pouces qui a fait ses preuves sur plusieurs smartphones.

En vidéo, Honor promet également des films de qualité professionnelle en 4K HDR en 60 fps, avec certification IMAX enhanced et en apportant des possibilités d’édition des séquences pour transformer l’ambiances. Il est même possible de prendre des photos tout en filmant, sans être limité en termes de qualité.

Honor lance la charge 100 W sans-fil

Equipé d’une batterie de 4600 mAh, ce qui peut paraître un peu juste au regarde de la puissance di processeur et des fonctions ambitieuses du smartphone, le Magic 4 Pro compense par une charge ultra rapide. La charge filaire 100W est supposé redonner 100% d’endurance à la batterie en seulement 30 minutes. Plus innovant, Honor propose sur cet appareil la même fonction 100 W, mais sans-fil, qui permettrait de récupérer 60% d’autonomie en seulement 15 minutes. On ne demande qu’à essayer !

Un Snapdragon 8 Gen 1 avec turbo

Quelques semaines avant le lancement, des scores Geekbench 5 étaient apparus, montrant que le Magic 4 battait le Galaxy S22 Ultra, de 2,5% au test single core et de 18,1 % en multi core. Assez curieux dans la mesure où ils partagent le même processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Bien que cette puce gravée en 4 nm soit déjà démesurément plus puissante que la précédente, cela ne suffit manifestement pas à Honor puisqu’il y a greffé une fonction d’accélération graphique GPU Turbo X, conçue pour optimiser les performances en jeu. Rien de nouveau sous le soleil, d’ailleurs le Magic 3 en bénéficiait aussi. Ceci explique surement cela.

Une sécurité renforcée

Honor innove en matière de vie privée avec une fonction permettant de communiquer par téléphone avec son interlocuteur en toute confidentialité grâce à une technologie de son directionnel. L’appareil est également équipé d’une puce de sécurité indépendante capable d’exploiter les données biométriques.

Honor équipe d’ailleurs son Magic d’une caméra 3D pour la reconnaissance faciale. Enfin, sous l’écran du smartphone, on peut découvrir le capteur ultrasonique Gen 2 de Qualcomm pour le déverrouillage grâce aux empreintes digitales. La zone pour de pression est notamment 77% plus grande et sa vitesse 40% plus rapide, ce système utilisant les ondes sonores au lieu de la lumière pour une reconnaissance plus performante.

Livré avec 8 à 12 Go de RAM, 256 à 512 d’espace de stockage, le Magic 4 pro est compatible 5G et Wi-Fi 6. Il sera commercialisé en Cyan, Or, blanc. Honor propose la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 1099 euros. Il devrait sortir autour de la fin avril/ mai 2022 en France.

Honor a profité de cette présentation pour annoncer également le smartphone Honor Magic 4, une montre connectée Watch GS 3 et des écouteurs Earbuds 3 Pro, des produits sur lesquels nous reviendront ultérieurement.