Honor officialise enfin le prix du Magic7 Pro en France et cela nous laisse vraiment perplexes

Honor a enfin dévoilé la version internationale du Magic7 Pro. Si la grande majorité de sa fiche technique ne change pas par rapport à la version chinoise, il existe tout de même quelques modifications. Et surtout le prix n’est évidemment pas le même. Un positionnement tarifaire qui peut nous laisser perplexes face aux propositions de Google, OnePlus ou encore Oppo. Explications.

En novembre 2024, nous avons eu l’occasion de prendre en main pendant 24 heures le Magic7 Pro. Et plus précisément l’une des versions chinoises du nouveau porte-étendard de Honor. Nous l’avons essayé dans l’une de ses meilleures versions, avec 16 Go de mémoire vive. Cette première prise en main fut très encourageante. Honor confirmait alors que le smartphone arriverait en Europe. Mais la marque n’apportait alors aucune indication sur la date de son lancement, sa configuration et, surtout, son prix.

Il n’aura finalement fallu attendre que deux mois pour avoir la réponse à ces questions. En effet, Honor a officialisé ce matin l'arrivée en France du Magic7 Pro, le remplaçant du Magic6 Pro que nous avons particulièrement apprécié en 2024. Il est commercialisé à partir d’aujourd’hui, mercredi 15 janvier. Il se décline en deux couleurs (noir et gris) et non en quatre, contrairement aux déclinaisons chinoises. Et il n’existe qu’en une seule configuration, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une configuration qui n’existe étonnamment pas en Chine.

Pas d'augmentation tarifaire en France pour le Honor Magic 7 Pro

D’autant que le prix de vente n’est pas très surprenant. En effet, le smartphone est vendu à 1299 euros, hors promotion et hors subvention. Soit le même prix que son prédécesseur. C’est une assez bonne nouvelle, puisque de nombreux analystes prévoyaient une montée des tarifs des smartphones haut de gamme, notamment ceux qui étaient équipés d’un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Pourquoi ? Parce que le prix des composants allait augmenter selon leurs informations.

Et c’est d’autant plus une bonne nouvelle que le Magic 5 Pro et le Magic 6 Pro ont tous deux subi une augmentation de 100 euros par rapport à leurs prédécesseurs. Bien sûr, la vraie valeur d’un smartphone ne se mesure pas de façon isolée. Il faut aussi la comparer avec la concurrence directe. Et nous remarquons que tous les smartphones avec le même processeur et déjà en boutique sont commercialisés moins chers à configuration équivalente. Il s’agit des ROG Phone 9 Pro, Realme GT 7 Pro et OnePlus 13. D’autres concurrents sérieux, avec un autre SoC, sont également proposés au même prix : Find X8 Pro et Pixel 9 Pro XL.

Bien sûr, Xiaomi, Huawei, Samsung et Apple vont se positionner au-dessus, comme ils ont coutume de le faire. Le Magic7 Pro ne sera donc pas le smartphone non pliant le plus cher du marché. Il sera simplement au milieu, à une place ingrate où il n’est pas suffisamment agressif au niveau tarifaire pour que nous lui pardonnions certains défauts, alors que Honor a visiblement fait un effort pour ne pas faire subir l’inflation aux utilisateurs.

La fiche technique du Magic 7 Pro est complète

Pour connaitre le rapport qualité-prix du téléphone, ce dernier devra subir tous nos tests techniques. Le bilan de la rédaction sera publié demain matin. En attendant, voici un aperçu des éléments importants de la fiche technique :