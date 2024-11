Prise en main du Honor Magic7 Pro : que vaut le futur porte-étendard chinois ?

Honor a officialisé le Magic7 Pro en Chine il y a un mois. Smartphone haut de gamme doté d’une fiche technique robuste, le Magic7 Pro n’arrivera en France qu’en janvier 2025. Soit en même temps que les futurs téléphones premium de Samsung. Que vaut ce concurrent naturel du Galaxy S25 Ultra ? Réponse dans cette prise en main.

En début d’année, nous avons publié le test du Magic6 Pro. Il s’agit du troisième smartphone haut de gamme de Honor depuis la séparation de la marque chinoise et de Huawei, après le Magic4 Pro et le Magic5 Pro. Et à chaque itération, Honor est parvenu à améliorer la qualité de ses produits. Grâce à sa plate-forme puissante, son autonomie élevée, ses excellents résultats en photo et son design léché, le Magic6 Pro fait partie de nos smartphones préférés de 2024.

Mais un successeur est déjà là. Du moins en Chine. Le 31 octobre dernier, quelques jours après l’officialisation du Snapdragon 8 Elite, Honor y a présenté le Magic7 Pro. Et depuis, il est proposé dans toutes les boutiques du pays. Bien évidemment, le téléphone ne sortira pas cette année en France. En effet, il faudra attendre janvier pour le voir débarquer sur les étals des enseignes tricolores. Une arrivée qui ne sera pas de tout repos, puisque, selon les rumeurs, Samsung aurait aussi prévu de lancer ses Galaxy S25 durant cette période.

Quels sont les arguments du Magic7 Pro face au Galaxy S25 Ultra, mais aussi le Find X8 Pro d’Oppo, l’iPhone 16 Pro Max d’Apple ou encore le Pixel 9 Pro XL de Google ? C’est ce que nous avons voulu découvrir lors d’une prise en main de la version chinoise du smartphone. Une version qui est quasiment identique à celle qui sortira en France, à l’exception de l’OS installé (sans oublier les applications), de la configuration (stockage et RAM) et des accessoires livrés dans la boîte (chargeur et coque). Des changements presque anecdotiques. La mouture internationale ne devrait donc pas en être éloignée.

Le Magic7 Pro ressemble beaucoup au Magic6 Pro

En découvrant l’ergonomie du Magic7 Pro, nous voyons très rapidement des similitudes entre ce téléphone et son prédécesseur. Le format est identique. L’écran semble identique. Les matériaux de la coque ne changent pas (notamment le NanoCrystal Shield à l’avant). La certification IP69 est toujours d’actualité. Le design du module photo est très proche, avec ce contour octogonal pas tout à fait arrondi, mais pas tout à fait droit non plus.

Les éléments techniques autour du téléphone sont placés aux mêmes places. Nous retrouvons donc avec plaisir les deux haut-parleurs quasi symétriques dont la puissance est assez élevée. Et il n’y a aucune touche supplémentaire, contrairement à Oppo avec le Find X8 Pro ou à Apple avec les iPhone 16. En revanche, nous constatons que la face arrière est plus plate et que les tranches sont moins arrondies.

Le Magic7 Pro se décline en quatre coloris, mais trois seulement feront le voyage en France : bleu, gris et noir. La version blanche, que vous pouvez découvrir sur ces photos, est très classique. Ce n’est donc pas une grande perte. Nous préférons largement la version grise (présente ici aussi), avec son effet nervuré. Le matériau à l’arrière du téléphone est du verre minéral poli. Il ne retient pas les traces de doigt.

À l’avant, l’écran mesure toujours 6,8 pouces pour un ratio et une définition qui ne changent pas. De même pour la luminosité et le taux de rafraichissement. Les bordures latérales sont toujours aussi larges, mais elles sont un peu moins arrondies. Le poinçon en forme de pilule horizontale est toujours présent en façade, au milieu de la bordure supérieure. Elle intègre un capteur selfie et une caméra « temps de vol » pour la reconnaissance faciale 3D. Toujours au niveau biométrique, un lecteur d’empreinte est toujours positionné sous l’écran. Mais il ne s’agit plus d’un capteur optique : il devient ultrasonique, le rendant plus précis et plus réactif.

Le Magic7 Pro profite d'un processeur puissant et d'une grande batterie

À l’intérieur du smartphone, vous retrouvez le Snapdragon 8 Elite, avec ces cœurs Oryon de seconde génération. Il est accompagné dans la version que nous testons de 16 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent 16 Go de mémoire virtuelle, ponctionnée sur le stockage. Cette plate-forme offre une très belle puissance, comme vous pouvez le constater sur les captures d’écran ci-contre, que ce soit avec 3DMark ou Antutu. Ce n’est pas toujours au niveau d’un ROG Phone 9 Pro, mais c’est bien suffisant pour l’ensemble des usages.

La plate-forme ne chauffe pas trop, 3DMark montant à 45°C sur des stress test. Bien sûr, la chaleur se ressent sur les tranches en métal, mais nous avons expérimenté bien pire, même récemment. En revanche, pour éviter une surchauffe trop importante, la plate-forme est bridée. La stabilité de la plate-forme est de 61% seulement, quand un ROG Phone va monter au-dessus des 90%. Toujours à l’intérieur du Magic7 Pro, nous retrouvons une puce Honor S1 pour la sécurité des données et une puce Honor H2 pour la gestion de l’énergie.

Côté batterie justement, le téléphone est pourvu d’un accumulateur silicium carbone de 5850 mAh. Soit un peu plus que le Magic6 Pro, pour une autonomie qui devrait légèrement augmenter. La batterie est compatible avec la charge rapide 100 watts en filaire et 80 watts sans fil. Le Magic7 Pro est donc presque aussi rapide que son illustre prédécesseur, le Magic4 Pro qui était compatible charge rapide 100 watts, aussi bien en filaire que sans fil. Honor promet une charge complète en 37 minutes. Faut-il encore avoir le chargeur pour cela…

L'intelligence artificielle est partout dans le Magic7 Pro, même en photo

L’OS installé ici est MagicOS 9.0. Cette version est basée sur Android 15 et ressemble beaucoup à l’interface dont nous disposons en France. Pour MagicOS 9.0, Honor a principalement renforcé l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur du système. Magic Portal est de retour, bien évidemment, en version 2.0 avec davantage d’interaction. Dans sa version internationale, Gemini devrait y être accessible sans avoir besoin d’ouvrir une application tierce. Traduction en temps réel. Gomme magique et détourage magique. Avatar nourri à l’IA et détection des deepfakes sur Facebook et WhatsApp, voilà ce qui vous attend dans le Magic7 Pro.

Vous retrouvez également les modèles génératifs en photo. En effet, le Magic7 Pro est doté d’un module téléobjectif avec un capteur 200 mégapixels et un zoom optique 3x. Le zoom optique monte ici jusqu’à 100x. Techniquement, ce module n’est qu’une version légèrement améliorée de celui du Magic6 Pro. Mais, au niveau traitement des images, il est désormais associé à un modèle d’IA génératif qui va améliorer les détails en zoom numérique. Il y a deux modèles distincts : un modèle en local pour les photos prises avec un rapport compris entre 12x et 30x ; et un modèle dans le cloud qui va traiter les photos prises avec un rapport supérieur à 30x. Le résultat est assez bluffant sous le rapport 30x. Après, l’IA ne fait pas de miracle…

Au-delà de cet exercice très difficile, le Magic7 Pro réalise de belles photos, notamment avec son capteur principal. C’est lumineux, coloré, détaillé et naturel. Les textures sont préservées, notamment par son capteur principal. Mais les capteurs secondaires ne sont pas en reste, même si l’ultra grand-angle est toujours plus sombre (avec un impact direct sur les détails et la netteté en soirée).

Le smartphone est compatible avec les modes portrait « Harcourt », comme avec le Honor 200 Pro. La retouche du visage est activée par défaut et l’intelligence artificielle tend à lisser la peau, effaçant la texture des détails. Les algorithmes européens devraient logiquement être moins agressifs.

Nous avons passé 24 heures avec le Magic7 Pro. Et pendant tout ce temps, l’expérience fut de très bonne qualité, malgré la barrière culturelle et linguistique de cette version chinoise. Le smartphone est très plaisant, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’il s’agit davantage d’une « mise à jour » du Magic6 Pro. Que ce soit au niveau de la photo, de la plate-forme, du lecteur d’empreinte et de la batterie. Le Magic7 Pro vaudra-t-il le coup ? Réponse en janvier avec une version internationale définitive et un prix !