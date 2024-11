Android 15 arrive sur les smartphones Honor, voici comment obtenir MagicOS 9.0 avant tout le monde

Honor lance une bêta ouverte pour MagicOS 9.0 (Android 15), qui sera suivie par le déploiement d'une version stable début 2025. Découvrez quels sont les smartphones compatibles.

Fin octobre, Honor présentait officiellement MagicOS 9.0, la mise à jour de sa surcouche logicielle basée sur Android 15. Dans la foulée, le constructeur proposait aux propriétaires d'un Magic 6 Pro ou d'un Magic V2 de participer à une bêta fermée pour tester cette nouvelle version avant tout le monde.

Bonne nouvelle, un bien plus grand nombre d'utilisateurs va pouvoir profiter de MagicOS 9.0 très prochainement. Honor prévoit en effet d'ouvrir les vannes en lançant cette fois-ci une bêta publique dès le 13 novembre 2024. Tout le monde pourra donc y accéder, il suffira d'être équipé d'un smartphone compatible.

Une bêta ouverte pour tester MagicOS 9.0

Voici la liste des appareils pris en charge pour cette première bêta ouverte :

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Honor Magic 5

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Ultimate

Tous ces modèles seront donc éligibles à la bêta publique à partir du 13 novembre prochain, et recevront donc en premier la version stable de MagicOS 9.0 lorsque celle-ci sera prête, sans doute début 2025. Si vous avez déjà installé une version disponible durant la bêta fermée, vous recevrez automatiquement les versions de la bêta ouverte par mise à jour OTA. Dans le cas contraire, vous devez vous inscrire au programme bêta d'Honor, toutes les informations sont disponibles sur cette page.

Pour les propriétaires d'un Magic 4 ou d'un Honor 200, il faudra se montrer un peu plus patient. Une bêta fermée est prévue pour le 8 novembre sur ces appareils et nous n'avons pas d'informations sur la date d'ouverture de la bêta ouverte.

Avec MagicOS 9.0, Honor suit la tendance du moment en intégrant de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Celles-ci reposent sur MagicLM, le modèle de langage maison de la marque. Il alimente l'assistant vocal Yoyo, ou encore l'AI Gallery et l'AI Eraser pour l'édition et la retouche d'images. Magic Lock Screen et Magic Style vont offrir une personnalisation plus profonde, tandis qu'Honor promet des applications qui se chargent plus rapidement et une consommation énergétique mieux maitrisée.

