HONOR Magic6 Pro : le photophone le plus ambitieux de 2024 est enfin disponible

HONOR lance le Magic6 Pro, son nouveau smartphone haut de gamme porté sur la photographie. Concentré d’innovations, il vient améliorer la formule du déjà excellent Magic6 Pro pour offrir une expérience encore plus orientée premium. Pour sa sortie, HONOR propose une offre de lancement particulièrement alléchante.

HONOR s’impose comme un acteur majeur du segment mobile haut de gamme. Après son Magic V2 qui redéfinit ce que l’on peut attendre d’un smartphone pliant, la marque lance la commercialisation de son nouveau Magic6 Pro, un appareil sans faiblesse qui se revendique être le meilleur photophone du marché. Ce produit résolument premium compte aussi sur une autonomie boostée et un écran ultra lumineux et résistant pour s’attirer les faveurs des utilisateurs.

Un formidable photophone

Le constructeur inclut une amélioration matérielle majeure sur l’appareil photo du Magic6 Pro avec un téléobjectif périscopique d’une taille de 1/1.49″ et une définition de 180 MP. Cette optique, qui bénéficie d’une stabilisation optique, est capable de produire un zoom optique jusqu’à 2,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Il s’agit donc du smartphone idéal pour capturer des scènes au loin et se rapprocher de l’action ou d’un objet.

Il est accompagné par un capteur grand-angle Super Dynamique Falcon H9000 de 1/1.3″ et 50 MP. Lui aussi profite d’une stabilisation optique de l’image. En outre, il se démarque par une ouverture variable automatiquement entre f/1,4 et f/2,0 pour s’adapter à toutes les situations, et notamment aux différentes conditions de lumière. La dernière caméra dorsale est un ultra grand-angle de 50 MP élargissant le champ de vision à 122° pour prendre du recul sur une scène.

Un autre grand avantage du Magic6 Pro par rapport à la concurrence est sa fonctionnalité HONOR AI Motion Sensing Capture 2.0. Il s’agit d’un mode alliant la capture automatique et manuelle, permettant de ne rien manquer de scènes difficiles à immortaliser à cause des mouvements : sport, danse, enfants, animaux de compagnie… L’appareil photo est capable de prendre 30 clichés en une seconde. Grâce à l’intelligence artificielle, le système aide l’utilisateur à sélectionner la meilleure photo prise d’une scène entre 1,5 seconde avant et après l’activation du déclencheur. HONOR a amélioré sa technologie pour réaliser des clichés sur le vif encore plus nets que sur la génération précédente.

À l’avant, la caméra frontale de 50 MP est associée à un capteur TOF pour le calcul de la profondeur de champ, une combinaison permettant de capturer de beaux selfies avec effet bokeh et de disposer d’une reconnaissance faciale 3D sûre et rapide.

Une autonomie encore plus généreuse

La batterie en graphite d’une capacité de 5 100 mAh du Magic5 Pro laisse place à un accumulateur en silicium carbone de 5 600 mAh sur le Magic6 Pro. Cette technologie a déjà fait ses preuves sur le Magic V2. Elle permet d’augmenter la densité (743 Wh/L), et ainsi d’améliorer la capacité de la batterie sans jouer sur sa taille.

Par surcroît, l’intégration d’une puce de gestion de l’énergie contribue également à offrir un smartphone des plus endurants. L’autonomie atteint 11 heures d’utilisation en usage ultra-intensif et dépasse allègrement la journée en cas d’usage standard. Le Magic6 Pro présente une autonomie au moins aussi bonne que le Magic5 Pro, qui brillait déjà sur cet aspect, alors ses performances sont plus élevées et que son écran est plus lumineux.

Les performances, justement, sont confiées à une puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm gravée en 4 nm, la meilleure du marché Android actuellement. Comme à son habitude, HONOR met à disposition des utilisateurs une recharge très rapide, avec une puissance jusqu’à 80 W en filaire et jusqu’à 66 W sans fil.

Un écran résistant et lumineux

Le Magic6 Pro embarque une grande dalle NanoCrystal Shield de 6,8 pouces. Il s’agit de l’écran le plus résistant de l’industrie, conçu à partir de technologies brevetées par HONOR sur la formule des matériaux et le renforcement chimique. L’affichage est certifié pour résister à des chutes d’1m60, rendant le smartphone plus durable et à conseiller aux plus maladroits d’entre vous.

Vous n’aurez aucun problème pour consulter votre mobile en plein soleil : le fabricant a consenti de lourds efforts pour augmenter la luminosité, qui double par rapport à celle du Magic5 Pro. La luminosité globale maximale atteint 1 600 nits, et les mesures peuvent exploser jusqu’à 5 000 nits en pic HDR, assurant un confort de visionnage sans égal.

L’écran OLED LTPO bénéficie d’une définition 1,5K 2 800 x 1 280 pixels, pour une densité de 453 points par pouce, et d’une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, standard du cinéma numérique. Pour des contenus au contraste plus marqué et aux couleurs plus chatoyantes, le Magic6 Pro est certifié Dolby Vision et HDR Vivid.

Depuis des années, HONOR met un point d’honneur à prendre soin de nos yeux et continue son bon travail avec le Magic6 Pro. L’écran haute fréquence du smartphone offre une modulation de largeur d'impulsions (PWM) extrêmement élevée de 4 320 Hz, qui participe à éviter les effets de scintillement (imperceptibles à l’œil nu, mais pas sans conséquence pour nos yeux), et donc à réduire la fatigue oculaire.

Toujours pour le confort de l’utilisateur, l’affichage inclut un filtre anti-lumière bleu, qui favorise l’endormissement quand vous utilisez votre smartphone avant de vous coucher. Le Magic6 Pro profite aussi de l’affichage circadien : la tonalité de l’écran s’adapte automatiquement en fonction de l’heure de la journée, ce qui favorise aussi l’endormissement au moment du coucher.

