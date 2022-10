Honor 70 : la version 128 Go du smartphone 5G est à prix réduit chez Boulanger

Voici une belle offre promotionnelle à saisir sur le Honor 70 chez Boulanger ! Pendant une durée indéterminée, la version 128 Go du smartphone compatible 5G bénéficie de 70 euros de réduction sur le site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À la veille de la Toussaint, Boulanger propose un bon smartphone 5G en promotion. En effet, le Honor 70 proposé en deux coloris au choix est vendu par le site e-commerce français à 429 euros au lieu de 499 euros. Pour information, la remise de 70 euros s'effectue automatiquement au cours de l'étape de la commande et l'offre promotionnelle concerne le modèle 128 Go du téléphone.

Considéré comme le successeur du Honor 50, le Honor 70 est équipé d'un écran OLED tactile de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Le smartphone embarque une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus, une mémoire vive de 8 Go de RAM, le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Magic UI 6.1 et une batterie de 4800 mAh avec la charge rapide à 66W.

Du côté de l'APN, on retrouve un quadruple capteur principal de 54 + 50 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectique, le WiFi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et le NFC sont notamment de la partie. Enfin, pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test du Honor 70.