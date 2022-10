Realme GT 2 : belle affaire à saisir sur le modèle 256 Go du smartphone 5G

Offre intéressante sur le site Cdiscount à propos d'un très bon smartphone 5G ! En ce moment, le site e-commerce français propose en effet le modèle 256 Go du Realme GT 2 sous les 370 euros.

Sorti au premier trimestre de l'année 2022, le Realme GT 2 fait l'objet d'une belle affaire chez Cdiscount. Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, le modèle 256 Go du smartphone est proposé au prix de 367,99 euros.

Pour information, l'offre concerne le coloris noir du smartphone qui est vendu et expédié par le site e-commerce français. De plus, le téléphone en question est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Concernant sa fiche technique, le Realme GT 2 associé à l'offre Cdiscount est équipé d'un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution en Full HD+, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 360 Hz. Le téléphone est également doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) et d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide SuperDART 65W. Pour la connectivité, on retrouve notamment le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC. Enfin, l'APN du smartphone est constitué d'un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.