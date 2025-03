Honor 200 Lite : Amazon propose près de 45 % de réduction sur le smartphone 5G

Si vous avez l'intention de vous offrir un smartphone 5G sans vous ruiner, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, Amazon propose près de 45 % de remise sur le Honor 200 Lite.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon effectue une réduction de près de 45 % sur un smartphone 5G de la marque Honor. Proposé dans un coloris cyan, le Honor 200 Lite passe de 329 euros à 184,99 euros grâce à une remise immédiate de 145 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considéré comme le successeur du Honor 90 Lite et dévoilé par la marque chinoise à la fin du mois d'avril 2024, le Honor 200 Lite est un smartphone qui possède un écran de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2412 pixels, un taux de rafraichissement de 90 Hz et une luminosité de 2000 nits. Le téléphone dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 6080, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 35W et du système d'exploitation Android 14 associé à une surouche MagicOS.

La partie APN du smartphone comprend un triple capteur arrière de 108 MP (f/1.75) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (profondeur, f/2.4) et une caméra frontale de 50 MP (f/2.1). Pour terminer, la connectivité de l'appareil inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.1, le NFC, le GPS, la norme Wi-Fi a/b/g/n/ac, l'USB Type-C et le lecteur d'empreintes digitales sur le côté.