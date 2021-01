HarmonyOS : Huawei Browser, AppGallery et la suite HMS arrivent sur les PC Huawei

Huawei devrait prochainement proposer Huawei Browser, AppGallery et la suite HMS sur les PC Huawei MateBook. Un ordinateur portable doté d'une puce Kirin 990 est par ailleurs en préparation et serait le premier à en bénéficier. Huawei préfèrerait néanmoins le faire tourner sur Deepin OS plutôt que sur une variante de HarmonyOS dans un premier temps.

Source : Gizchina

Huawei continue de se défaire de sa dépendance aux technologies américaines. Après avoir annoncé le remplacement des applications Google par ses propres alternatives comme AppGallery ou Petal Maps, le constructeur a dévoilé HarmonyOS 2.0, le système d'exploitation mobile qui doit remplacer Android sur les smartphones de la marque.

Or il y a un autre segment sur lequel on attendait des annonces : les ordinateurs Huawei. Pour l'heure, ce secteur est un vrai défi pour Huawei, à cause de la part de marché écrasante de Windows 10 et du leadership d'entreprises américaines (essentiellement Intel et AMD) pour la partie semi-conducteurs.

Huawei va lancer un PC sous Kirin 990 et Deepin OS

Or, Huawei serait en train de préparer deux choses. D'abord, l'arrivée de Huawei Browser (le navigateur maison de Huawei), AppGallery et de la suite HMS sur les PC MateBook. Mais il y a aussi un nouveau PC qui est en préparation. Huawei aurait décidé de miser comme Apple sur une machine ARM dotée d'un Kirin 990.

L'appareil s'appellerait Huawei Quingyun L410 et tournerait sous Deepin OS 20, une distribution Linux chinoise (propriété de Wuhan Deepin Technology / UnionTech). Le choix de Deepin OS plutôt qu'une variante de HarmonyOS a de quoi surprendre, vu que la firme présente depuis des semaines HarmonyOS comme ayant vocation à être installé partout.

La source à l'origine de l'info précise d'ailleurs que la machine bénéficiera sans doute de HarmonyOS via une mise à jour ultérieure. Côté fiche technique, on devrait, à côté du SoC Kirin 990 trouver un écran 14″, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Reste à savoir ce que cela va donner, notamment comparaison des derniers macs ARM M1 dont les performances impressionnent depuis leur sortie. L'appareil devrait être lancé en priorité en Chine avant peut être une disponibilité dans d'autres pays.

