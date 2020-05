Huawei est sur le point de remplacer Windows 10 par HarmonyOS 2.0 dans ses PC

Huawei va remplacer Windows 10 par HarmonyOS 2.0 très prochainement. Le système d’exploitation du constructeur pourrait être lancé sur le marché chinois, dans des PC à destination des particuliers.

En août 2019, Huawei dévoilait HarmonyOs, un tout nouveau système d’exploitation développé pour remplacer Android mais pas que. En effet, cet OS est également compatible avec tous les appareils de la marque : TV connectée, montres et objets connectées, tablettes, smartphones et PC. Déjà en septembre 2019, Peter Gauden, le responsable produit à l’international de Huawei, assurait que la marque préparait des PC portables sous HarmonyOS, en cas de problème avec Microsoft et d’impossibilité d’utiliser Windows.

En ce samedi 2 mai 2020, un leaker réputé vient de publier sur Weibo plusieurs informations intéressantes sur le sujet. D’après Changan Digital Jun, Huawei s’apprête à investir le marché chinois de l’informatique domestique, pour les particuliers en d’autres termes. Ces PC pourraient embarquer HarmonyOS 2.0, ce qui confirme les déclarations de la firme l’an passé.

L’informateur précise que plusieurs provinces chinoise travaillent actuellement avec Huawei pour mettre en place une chaîne de production pour ces PC. Un élément clé pour l’entreprise, qui souhaite être indépendante dans ses capacités de production. Pour rappel, Huawei avait dévoilé la feuille de route des différentes mises à jour d’HarmonyOS lors de la Huawei Developer Conference 2019 (HDC) l’été dernier.

À lire également : EMUI 11 – les utilisateurs du Huawei P40 Pro pourraient tester la bêta avant tout le monde

HarmonyOS poursuit sa route

L’année 2020 voit HarmonyOS passé de sa version 1.0 à 2.0. Cette étape marque un tournant pour Huawei, puisqu’elle indique que la marque est prête à intégrer son OS sur les PC domestiques, les montres et bracelets connectés, ainsi que les interfaces pour véhicules connectés. HarmonyOS deviendra compatible avec un nombre croissant d’appareils jusqu’en 2022, avec notamment une implémentation prévue dans des casques de VR.

Par ailleurs, ces PC estampillés Huawei pourraient profiter de la carte de bureau Kunpeng 920, qui équipe d’ores et déjà certaines solutions informatiques à destination des entreprises. Lors de sa présentation en 2019, les spécifications de la carte de bureau Huawei Kunpeng avaient surpris les professionnels. Constatez par vous-même :

Processeur : Kunpeng 920 Processor avec 4/8 cœurs cadencés à 2,6 GHz

Stockage interne : 6 interfaces pour disque dur SATA 3.0, 2 emplacements SSD M.2

Mémoire : 4 emplacements UDIMM DDR4-2400, jusqu’à 64 Go

Extension PCIe : 1 PCIe 3.0 x 16, PCIe 3.0 x4 et 1 emplacement PCIe 3.0 x1

Port réseau LOM : 2 cartes réseau LOM, prenant en charge les ports réseau GE ou les ports optiques

USB : 4 USB 3.0 et 4 USB 2.0

Sans surprise, il faudra attendre une potentielle HDC 2020 pour obtenir plus d’informations sur les projets informatiques de Huawei.

À lire également : Huawei – les Etats-Unis pourraient interdire à TSMC de fabriquer ses puces 5G

Source : HuaweiCentral