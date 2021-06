HarmonyOS 2.0 : Huawei a copié Android 10 jusqu’aux Easter Egg

HarmonyOS 2.0 partage de nombreuses similitudes avec Android 10. On pourrait parler de copie conforme, puisque nos confrères d'Android Authority ont pu mettre la main sur les easter egg de l'ancien OS de Google dans le dernier système d'exploitation de Huawei !

Comme vous le savez probablement, Huawei a occupé la scène médiatique ce mercredi 2 juin 2021 avec une nouvelle conférence. La firme de Shenzhen a profité de l'évènement pour présenter de nombreux produits, à commencer par les FreeBuds 4, ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit, ou encore les Watch et Watch 3 Pro, ses dernières montres connectées.

Cependant, la principale annonce reste la présentation officielle de HarmonyOS 2.0, le fameux système d'exploitation mobile et IoT censé remplacer à terme Android sur les appareils du constructeur. À ce sujet, la MatePad Pro sera la première tablette de la marque à fonctionner sous HarmonyOS 2.0.

Dans notre article dédié à HarmonyOS 2.0, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer de nombreuses similitudes avec Android 10. Et nous ne sommes pas les seuls, comme l'expliquent nos confrères du site Android Authority. En effet, en explorant l'interface de la MatePad Pro, les journalistes ont repéré de nombreux points communs entre HarmonyOS 2.0 et Android 10 (Q), notamment du côté des fonctionnalités et du visuel.

L'easter egg d'Android 10 se retrouve sur HarmonyOS 2.0

Ainsi, Android Authority a même déniché l'easter egg d'Android 10 dans les fichiers de HarmonyOS 2.0, comme vous pouvez le constater dans les captures d'écran ci-dessus. Pour rappel, pour trouver cet easter egg, il fallait se rendre dans les paramètres du smartphone, puis se rendre dans la section “À propos du téléphone“.

En cliquant sur la version d'Android, une page comportant le logo d'Android 10 s'ouvrait. Le but était alors de déplacer le chiffre 1 dans le 0 pour former l'ancien logo d'Android Q. En faisant ça, vous débloquez alors le mini-jeu Nonograms, une sorte de puzzle-game avec pour thème Android, bien entendu.

Pas de copie selon Huawei

Compte tenu des similitudes évidentes entre Android 10 et HarmonyOS 2.0, il est légitime de se demander si l'OS de Huawei n'est pas qu'un simple fork d'Android, comprenez un nouveau logiciel basé sur le code source d'un logiciel existant. C'est la question qu'ont adressée nos collègues d'Android Authority au constructeur. Voici sa réponse :

“Tout en veillant à ce que toutes les règles open-source applicables soient strictement respectées, HarmonyOS a tiré parti d'un grand nombre de ressources open-source tierces, notamment Linux, pour accélérer le développement de l'architecture complète”, a assuré Huawei par mail. Et vous, que pensez-vous de la réponse de Huawei ? Quel votre avis concernant ces similitudes entre HarmonyOS 2.0 et Android 10 ? Dites-le-nous dans les commentaires.

