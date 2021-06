Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro officiels : HarmonyOS, eSim et 14 jours d’autonomie

Huawei vient de lever le voile sur les Watch 3 et Watch 3 Pro. Cette nouvelle génération de montres connectées se distingue grâce à un mode 100% indépendant du smartphone (eSim), un capteur de température, une technologie de détection des chutes et une autonomie avoisinant les 14 jours. Surtout, elle embarque HarmonyOS, le système d'exploitation modulaire du groupe chinois. Date de sortie, prix, nouveautés…On fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur la smartwatch.

Comme annoncé, Huawei a profité de la présentation des Freebuds 4, de nouveaux écouteurs sans fil, et de la tablette MatePad 2 pour dévoiler de nouvelles montres connectées haut de gamme : les Huawei Watch 3. La smartwatch est déclinée en deux versions : une édition standard avec un cadre en aluminium et une édition Pro, plus haut de gamme et premium, construite en titane. Elle tire son épingle du jeu grâce à une protection d'écran en verre et à un dos en céramique. La Watch 3 Pro est disponible en version “Elite” ou “Classic”.

La marque propose un bracelet en caoutchouc, en cuir, en métal et en nylon tressé. On retrouve aussi une molette de défilement sur la partie droite des montres. Cette couronne digitale façon Apple Watch permet de contrôler l'interface, tout comme l'écran tactile. Huawei intègre un système de retour haptique sur la molette.

HarmonyOS, 14 jours d'autonomie, détection de chutes et mode eSim, voici les Huawei Watch 3

Les Watch 3 sont construites autour d'un écran AMOLED 60 Hz de 1,43 pouces (326 ppi et luminosité maximale de 1000 nits). Les montres connectées de Huawei sont compatibles avec l'eSim, comme les Apple Watch cellulaires. Cette carte sim virtuelle permettra de vous passer de smartphone lorsque vous sortez faire un jogging par exemple. Malgré l'absence de téléphone dans votre poche, vous pourrez passer des appels téléphoniques ou écouter de la musique en ligne.

Côté autonomie, Huawei promet 3 jours avec une seule recharge si la montre est utilisée en mode 4G. Avec le mode cellulaire désactivé, les accessoires offrent jusqu'à 14 jours d'autonomie sans passer par la case recharge. La Watch 3 Pro grimpe à 5 jours avec le mode 4G et à 21 jours en guise de compagnon pour le smartphone.

Les Watch 3 embarquent HarmonyOS, le système d'exploitation maison développé par Huawei. Privé de licence Android, des services Google et plus généralement, de toutes technologies américaines, le groupe chinois intègre désormais son OS à ses produits. Sans surprise, la smartwatch est équipée d'AppGallery, la boutique d'applications proposée par Huawei.

En miroir d'Apple sur les Apple Watch, Huawei intègre un système de détection de chutes. Si le porteur tombe, la montre va afficher une alerte à l'écran. Cette notification permet d'appeler automatiquement les secours en cas de blessures ou de difficultés à se remettre sur pieds.

La montre est bardée de capteurs visant à surveiller la santé de son porteur. En plus du traditionnel moniteur cardiaque, de l'oxymètre pour mesure l'oxygène dans le sang et d'un suivi du sommeil, les Watch 3 se distinguent avec un outil capable d'identifier le stress des utilisateurs. Enfin, Huawei inaugure aussi un capteur de température. Ce module situé sur le dos de la montre, la zone en contact avec votre poignet, mesure en temps réel la chaleur de votre corps. Elle prévient ainsi l'hyperthermie et l'hypothermie.

Avec cette nouvelle génération, Huawei s'adresse aussi aux sportifs. La montre embarque plus de 100 modes d'exercices, dont 85 modes personnalisables et 17 modes professionnels (pour les activités d'intérieur comme le vélo elliptique ou d'extérieur, comme la course à pied ou le vélo). Enfin, l'édition Pro se distingue du modèle standard grâce à la présence d'un double GPS qui permet une localisation plus précise.

Prix et date de sortie des Watch 3 de Huawei

Huawei commercialisera les Watch 3 à un prix de départ avoisinant les 400 euros en Europe. La Watch 3 Pro sera quant à elle proposée à un prix proche de 580 euros. Pour l'heure, Huawei n'a pas encore dévoilé les tarifs officiels qui seront en vigueur sur le marché européen. De même, nous attendons encore les prix précis pour la France.

La Watch 3 standard débarquera sur le marché européen dès le 18 juin. De son côté, la Watch 3 Pro se fera attendre jusqu'au 28 juin. Là encore, Huawei n'a pas communiqué de calendrier détaille pour le marché français. On vous en dit plus dès que possible sur les montres connectées du groupe.