Halo : une 1re bande-annonce impressionnante pour la série TV

À l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2021, la Paramount en a profité pour dévoiler le tout premier trailer officiel de l'adaptation TV de Halo. On n'attendait plus de nouvelles de la série, qui est en développement depuis 2015. Mais visiblement, le projet avance très bien et s'annonce prometteur au regard des premières images. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris en 2022 sur Paramount+.

Décidément, il fait bon être fan de Halo en cette fin d'année 2021. En premier lieu, les joueurs ont enfin mettre la main sur la campagne solo de Halo Infinite ce mercredi 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Series S. Un retour très attendu, d'autant que le Master Chief était resté absent depuis plus de six ans. Et si le jeu a beau avoir quelques défauts comme nous l'expliquons dans notre test complet, il reste un excellent Halo, qui a surtout le mérite d'innover dans sa structure et de relancer avec brio la saga sur la scène multijoueur.

Pour célébrer le retour du Major comme il se doit, Microsoft a mis les petits plats dans les grands avec une Xbox Series X collector aux couleurs de Halo Infinite, et même du savon Halo. De quoi sentir bon comme comme un Spartan. Mais ce n'était pas tout, puisque les studios de la Paramount avaient une autre surprise pour les fans lors de la cérémonie des Game Awards 2021.

La série TV Halo se dévoile enfin dans une première bande-annonce !

En effet, la société de production a dévoilé la toute première bande-annonce officielle de la série TV Halo ! Il faut dire que la nouvelle a surpris tout le monde, le projet ayant connu de nombreux revers. Depuis son lancement en 2015, deux showrunners se sont succédé, tandis que le cinéaste Ruper Wyatt (La Planète des singes : Les Origines) a quitté la production après avoir réalisé quelques épisodes seulement. Il a été remplacé au pied levé par Jonathan Liebesman (UnderWorld).

Quoi qu'il en soit, on espère que le résultat sera à la hauteur des attentes. Les premières images sont prometteuses, avec une direction artistique de haute volée, des effets spéciaux de qualité, et un casting 5 étoiles composé de Pablo Schreiber (dans le rôle du Master Chief), Natasha McElhone et Jen Taylor. Côté scénario, la série s'attardera sur la guerre qui fait rage entre l'Humanité et les Covenants au 26e siècle. La première saison de la série, qui contiendra dix épisodes, sera diffusée en 2022 sur Paramount+. Le service de streaming du studio américain sera lancé dans plusieurs pays européens l'année prochaine justement.