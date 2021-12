Wolfsburg Lille direct : comment voir le match de Ligue des Champions ?

Lille se déplace à Wolfsburg pour le dernier match du groupe G en Ligue des Champions. Contrairement au match du PSG d'hier, l'issue de cette rencontre sera déterminante pour les Dogues. Tout sauf la défaite qui serait synonyme d'élimination. Chaîne, Streaming, compositions d'équipes et scénarios possibles. On répond à toutes vos questions sur le match de ce soir.

Ça va mieux en Ligue 1 pour Lille qui vient d'enchaîner deux victoires de suite. En Ligue des Champions, les Dogues sont aussi en bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes. Premiers du groupe G, il leur suffit d'un match nul contre Wolfsburg pour assurer la qualification. Mais il faudra avant tout chercher la victoire, synonyme d'une première place assurée.

Il y a trois résultats possibles, mais quatre scénarios envisageables selon l'issue du match de Lille contre Wolfsburg. En cas de victoire, les Nordistes seront qualifiés et certains de finir en tête du groupe G. En cas de défaite, ce sera l'élimination d'office et un repêchage en Ligue Europa pour la suite. Enfin en cas de match nul, Lille sera toujours assuré d'être qualifié, mais la première place dépendra du résultat de la confrontation entre Salzburg et Séville.

Un nul dans le deuxième match ne changera rien au classement actuel, mais une victoire de Salzburg ferait descendre Lille à la deuxième place. Mais en cas de victoire des Andalous, le LOSC restera premier grâce à son avantage sur les confrontations directes (un nul et une victoire).

Wolfsburg Lille : streaming et chaîne, où voir le match de Ligue des Champions ?

Le match Wolfsburg Lille se joue ce mercredi 8 décembre 2021 à partir de 21h, heure française. La rencontre est à suivre sur les chaînes Canal+ et RMC Sports 1, avec Jérôme Sillon et Eric Di Mec aux commandes sur la chaîne du groupe Altice. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en profitant d'une promotion en cours chez RMC Sport tout comme chez Canal+.

Dans les deux cas, un pack incluant les chaînes beIN Sports vous permet de profiter de l'intégralité de la Ligue des Champions avec plusieurs matchs au choix chaque journée. Chez Canal+, le pack coûte 25,99 € par mois pendant un an, puis 35,99 € par mois l'année suivante. Cette offre est soumise à un engagement de 24 mois. Si vous préférez ne pas vous engager, elle est facturée 35 € pendant un an, puis 40 € par mois.

Chez RMC Sport, le pack est facturé 19 € par mois avec un engagement d'un an. Puis le tarif passe à 29 € par mois l'année suivante. Sans engagement, la facture revient à 35 € par mois la première année puis 40 € ensuite. Enfin, rappelons que RMC Sport seul est à 25 € par mois pour les non-abonnés SFR. Avec engagement, la chaîne est à 19 € par mois. Tous les matchs sont diffusés en streaming uniquement.

Wolfsburg Lille : les compositions probables

Le 11 de départ probable de Lille : Grbić – Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Renato Sanches, Yusuf Yazıcı – David, Burak Yılmaz.

Le 11 de départ probable de Wolfsburg : Casteels – Lacroix, Guilavogui, Brooks – Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otávio – Lukebakio, Weghorst, Waldschmidt.