Halo Infinite : la date de sortie a-t-elle été donnée par un donut ?

Halo Infinite est censé sortir à la fin de l’année, mais aucune date précise n’a pour l’instant été donnée par Microsoft. Cependant, le mois de novembre est de plus en plus pressenti, d’autant plus que la firme de Redmond « en personne » le mentionne… avec un donut.

Halo Infinite est l’un des gros jeux de la fin de l’année, mais aussi le plus important du début de vie de la Xbox Series X. Alors qu’il devait sortir en même temps que la console, il a été décalé d’un an. Toujours prévu pour la fin de l’année, Microsoft n’a pas donné de date précise… jusqu’à cette boulette.

Le compte officiel de Xbox Mexique a en effet vendu la mèche sur Twitter. Dans un message marketing, la marque évoque une opération spéciale dans le pays avec la vente de donut Halo Infinite. Il est vrai que la forme rappelle celle des Halo, mondes artificiels sur lesquelles se déroulent une bonne partie de l’action. Ça aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur la phrase d’accroche du tweet :

« Pourquoi attendre novembre alors qu’on peut dès maintenant commencer les festivités ? »

Oups.

Halo Infinite est-il prévu pour novembre ?

Il ne s’agit ici que d’un tweet de Microsoft Mexique, mais un tweet officiel tout de même qui laisse planer le doute. En tout cas, le jeu est plus proche que jamais de sa sortie, alors que la bêta vient de démarrer pour certains chanceux.

Novembre semble une date tout à fait cohérente, surtout que Microsoft a un boulevard devant lui. La fin de l’année semble en effet bien vide par rapport à d’habitude et certains des titres attendus, comme Horizon Forbidden West sur PS5, pourraient même être décalés à 2022. L’occasion ou jamais pour Halo d’être LE jeu immanquable de Noël.

Pour rappel, Halo Infinite devait sortir fin 2020 en même temps que la Series X. Toutefois, le jeu a fait grincer des dentes lors de sa présentation en juillet de la même année. Il n’était clairement pas terminé et beaucoup ont raillé les graphismes. Les équipes de 343 Industries se sont donc remis au boulot pour livrer un titre qui sera -on l’espère- impeccable.

Rendez-vous donc à la fin de l’année sur PC, consoles et xCloud… en novembre ?