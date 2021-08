Stream Box : un prototype de Xbox Series dédiée au cloud gaming se dévoile

Microsoft mise sur le Game Pass mais aussi sur le Cloud Gaming sur cette génération de console. Une nouvelle machine entièrement basée sur xCloud pourrait d’ailleurs prochainement voir le jour. C’est en tout cas ce que croit savoir GizChina, qui se base sur une fuite évoquant une Stream Box.

Avec xCloud, Microsoft veut miser sur le cloud gaming. Il est d’ores et déjà possible de jouer à une centaine de titres via une connexion Internet, aussi bien sur Android que sur PC (en bêta). Il n’est toutefois pas possible de lancer xCloud sur sa TV, puisque le service n’est pas disponible sur la Xbox Series X. Une console spécialement dédiée pourrait donc avoir du sens.

Microsoft serait en train de plancher dessus, selon GizChina. Le site affirme avoir repéré sur Twitter la première image d’une Stream Box. Comme on peut le voir, il s’agit d’un petit boîtier qui ressemble à une version mini de la Xbox Series S, sans la grille noire sur le dessus. Le leak précise que ce design date du début de l’année 2021 et qu’il pourrait être bien différent maintenant. Logiquement, la machine est moins imposante que ses grandes sœurs et ne ferait que 64 x 89 mm. Ce ne serait qu’un boîtier de connexion, à la manière d’un Shadow.

A l’arrière, nous n’aurions un port Ethernet, un port USB Type-C et un port HDMI. A l’avant qu’un port USB Type-A pour recharger la manette. Pas besoin de plus, puisque tout ne passerait que par le cloud. Selon la fuite, le boîtier aurait tout de même assez de mémoire pour installer diverses applications comme celles dédiées au streaming ou encore utiliser les Party Chat, pour jouer avec vos amis.

La Stream Box, une Xbox dédiée au cloud gaming

L’existence d’une telle Stream Box est loin d’être absurde. Elle entrerait même complètement dans la logique de Microsoft pour qui la nouvelle génération n’est pas représentée par ses consoles, mais son service Game Pass. D’ailleurs, il semblerait que le service xCloud fasse une percée d’ici peu sur les Android TV. Il est vrai qu’aujourd’hui, il n’y a aucun moyen de jouer en natif à xCloud sur votre téléviseur.

Une Stream Box, moins chère qu’une console Xbox classique et qui nécessiterait un abonnement, pourrait représenter une stratégie tout à fait cohérente de la part de Microsoft. Ne reste maintenant qu’à attendre une annonce officielle, en supposant bien entendu que cette Stream Box existe réellement.

Source : GizChina