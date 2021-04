Halo Infinite : découvrez les images impressionnantes du jeu sur écran ultra large 32:9

Halo Infinite sortira en même temps sur Xbox Series X et sur PC. Le studio 343 Industries ne veut pas délaisser cette dernière plateforme et compte bien chouchouter les gamers sur Windows 10. Par exemple, les options graphiques seront extrêmement poussées et le jeu prendra en charge les affichages ultra grand angle même au-delà du format 32 :9.

La saga Halo et le PC, ça n’a jamais été une grande histoire d’amour. L’histoire même de la licence est très liée à la marque Xbox et les joueurs sur ordinateur ont toujours été un peu délaissés. Ce ne sera pas le cas pour Halo Infinite, promet le studio 343 Industies, qui dévoile aujourd’hui son travail sur cette plateforme.

Halo Infinite restera un emblème de la Xbox Series X, comme il l’est depuis son annonce. Toutefois, les joueurs PC pourront en profiter dès le jour de la sortie et pourront même synchroniser leurs sauvegardes depuis leur console Xbox. Microsoft mise sur la convergence sur cette génération et il aurait été étonnant qu’Halo ne soit pas de la partie.

Halo Infinite aura des options graphiques poussées

Mais ce n’est pas tout. Halo Infinite ne sera pas seulement un portage à la va-vite du jeu console sur PC. Comme l’explique le studio, il a été développé avec soin sur cette plateforme. L’exemple le plus parlant est la prise en charge des formats ultra grand angle.

Nombre de joueurs PC disposent aujourd’hui d’un écran large, le plus souvent 21 :9, voire plus large, jusqu’à 32 :9 comme avec le Samsung Odyssey G9. Ces derniers savent que beaucoup de jeux sont compatibles, mais que des soucis subsistent. Par exemple, il n’est pas rare d’avoir des bandes noires sur les côtés pendant des cinématiques ou dans les menus. De plus, certains titres ne vont pas au-delà du 21 :9.

Ce ne sera pas le cas d’Halo Infinite, qui pourra non seulement supporter le 32 :9 à 100% (même dans les menus et les cinématiques) mais pourra aussi aller au-delà. Comme l’explique le studio dans sa note de blog, il sera également possible de régler le FOV (champ de vision) jusqu’à 120 degrés afin d’adapter l’affichage selon vos besoins. Cerise sur le gâteau, le framerate sera personnalisable avec un taux minimum et maximum afin d’avoir le jeu le plus stable possible en termes d’images par seconde.

Bref, cette version ne sera pas au rabais et on peut s’attendre non seulement à un gros jeu Xbox, mais aussi un gros hit PC. Pour rappel, Halo Infinite sortira à la fin de l’année.

Source : 343 Industries