GTA IV est enfin revenu sur Steam… sans le multijoueur

GTA IV a fait son grand retour sur Steam, accompagné de ses DLC. Malheureusement, cette victoire a un prix. L’éditeur Rockstar Games a du faire une croix, temporairement, sur le multijoueur et les classements en ligne.

En janvier dernier, GTA IV disparaissait subitement de la boutique Steam. Stupéfaction, incompréhension, terreur (bon peut-être pas) chez les joueurs et joueuses fans du quatrième épisode de la franchise. Rockstar donne quelques jours plus tard l’explication de ce retrait soudain au magazine US Gamer.

« GTA IV a été conçu initialement pour la plate-forme Games for Windows Live. Microsoft ne supportant plus Games For Windows Live, il n’est plus possible de générer des clés additionnelles nécessaires à la vente de la version actuelle du jeu. Nous étudions d’autres options concernant la distribution de GTA IV sur PC et nous partagerons davantage d’informations dès que nous le pourrons », racontait Rockstar Games dans les colonnes de US Gamer.

Deux mois plus tard, le studio a visiblement trouvé une solution puisque le titre et ses deux extensions, The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, sont de nouveaux disponibles sur la boutique Steam. Néanmoins il n’est plus possible d’acheter le jeu et ses DLC séparément, il faudra impérativement se procurer la Grand Theft Auto IV : Complete Edition.

Seulement, pour passer outre la fin du support de Games For Windows Live et permettre le retour du titre dans la boutique, l’éditeur a du faire des concessions. Malheureusement, les modes multijoueurs, les classements en ligne ainsi que certains stations de radio FM seront temporairement désactivés. Concernant un retour à la normale, Rockstar n’a pas encore donné de date potentielle. De quoi motiver les joueurs du quatrième opus à migrer vers GTA 5 et ses transactions payantes ? Trop tôt pour le dire.

Source : Gameblog