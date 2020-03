Doom Eternal est enfin disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia

Doom Eternal, le nouvel opus de la série culte de ID Sofdtware, sort aujourd’hui sur les consoles de salon, PS4 et Xbox One, et sur PC, sans oublier Stadia où il était promis de longue date. Hormis sur Stadia, il est accompagné d’une version enrichie de Doom 64, laquelle arrive aussi sur Switch. Une double bonne nouvelle pour les amateurs du genre.

C’est le Doom’s Day aujourd’hui ! Et plutôt deux fois qu’une puisque Doom Eternal est enfin lancé officiellement, après des mois d’attente (des années même, puisque le titre a été annoncé officiellement en juin 2018) et de développement chez ID Software. Et il n’arrive pas seul, puisque le remake de Doom 64 (le fameux épisode de la Nintendo 64) l’accompagne.

Lire aussi : Le remake de Half-Life sortira au mois de mars, 14 ans après le début de son développement

Doom Eternal arrive donc aujourd’hui. Il est disponible dès à présent sur PC (Steam), PS4, Xbox One, ainsi que sur Stadia, bien évidemment, puisque le jeu y a été promis de longue date. Google s’était même appuyé sur ce titre pour promouvoir son service. Sur le service de jeu en streaming de la firme, ainsi que sur Steam, Doom Eternal est proposé à 60 euros en version standard et à 90 euros en version Deluxe. C’est à un prix très légèrement supérieur que le jeu est proposé sur PS4 et Xbox One : 70 euros pour la version standard et 100 euros pour la version Deluxe. Rappelons que la Switch sera servie ultérieurement.

Le digne successeur du reboot de 2016

Édité par Bethesda Software, à qui l’on doit la série Elder Scrolls ou les derniers Fallout, Doom Eternal est le nouvel épisode de la franchise culte du studio ID Software. Il fait suite au reboot de la série sorti en 2016 et reprend le gameplay de son prédécesseur. Il s’agit donc bien évidemment d’un FPS très brutal et très exigeant, avec bon nombre d’ennemis à désintégrer. Se déroulant deux ans après le scénario du remake du premier opus, Doom Eternal vous permet d’incarner le Doom Slayer, ou le Doom Marine (selon les interprétations), dans son combat éternel contre les démons. Vous aurez, avec vous, un arsenal composé d’armes blanches, notamment la Doomblade, d’armes à feu, dont un lance-roquette, et d’armes énergétiques. Les habitués seront en terrains connus.

Doom Eternal est donc accompagné de Doom 64, qui lui ne souffrira pas d’un délai supplémentaire sur Switch. Offert avec les précommandes de Doom Eternal, ce remake du hit de la Nintendo 64 a été pris en charge par Nightdive Studios, qui a récemment annoncé travailler sur la nouvelle version du jeu d’aventure Blade Runner. Il est généralement vendu 5 euros. Et il est, oute sur Switch, aussi disponible sur PS4, Xbox One et PC (Steam).