GTA 6 : une théorie folle affirme que le jeu sera annoncé le 24 novembre 2021

Il se pourrait bien que GTA 6 soit annoncé officiellement le 24 novembre prochain. À l’origine de cette fuite, on trouve une mystérieuse lettre dans Red Dead Redemption 2, qui serait en réalité un message codé à destination du co-fondateur de Rockstar. Une théorie un peu tirée par les cheveux donc, mais qui est confirmée par plusieurs autres sources.

La date de sortie de GTA 6 est désormais une plaisanterie redondante sur Internet. 8 ans après le lancement de GTA 5, Rockstar ne semble pas prêt à révéler son successeur tant attendu. Pourtant, les multiples fuites à son égard pourraient bien faire craquer le studio. C’est notamment ce qui s’est passé pour l’annonce de GTA : The Trilogy, le remaster des trois titres cultes de la saga qui arrivera courant 2022. Maintenant que la firme a plié pour ce dernier, les fans espèrent qu’il en sera de même pour GTA 6.

Et cela n’a rien d’impossible, car les fuites concernant une possible date d’annonce commencent à s’enchaîner. La plus récente affirme que cette information se cache au sein même de Red Dead Redemption 2, à l’instar des futures armes que l’on trouvera dans GTA 6. En effet, il n’est pas rare pour Rockstar de disséminer des indices et easters egg à propos de ses autres créations dans ses jeux. Sam et Dan Houser, les deux fondateurs du studio, vont même jusqu’à communiquer par lettres interposées, trouvables donc par les joueurs motivés — et chanceux.

Rockstar aurait caché la date de présentation de GTA 6 dans Red Dead Redemption 2

Le Youtubeur Strange Man est ainsi persuadé d’avoir intercepté l’une de ces communications. Il affirme avoir trouvé une lettre dans Red Dead Redemption 2, écrite par Dan Houser à l’encontre de son frère Sam. En lisant entre les lignes (à grand renfort d’analyse poussée), on y découvre que Dan Houser demande de repousser la sortie de GTA 6. Or, cette fameuse lettre est datée au 24 novembre. Selon Strange Man, pas de doute possible : le prochain GTA sera annoncé le 24 novembre prochain.

Alors, certes, cette théorie est un brin tirée par les cheveux et on ne peut que vous conseiller de la prendre avec des pincettes. Outre le fait que de nombreuses autres fuites concernant le jeu se sont révélées fausses, on sait que GTA 6 ne sera pas disponible avant 2025. Il paraît donc un peu étonnant que Rockstar décide de confirmer l’existence du jeu 4 ans avant sa sortie.

Mais il convient tout de même de noter que Strange Man n’est pas le seul à parier sur cette date. Sur 4chan, un leaker anonyme a récemment déclaré que GTA 6 sera annoncé le 23 novembre prochain. Sur Instagram, la page ThatsSoBold déclare également qu’une annonce est prévue pour novembre ou décembre de cette année. On n’est donc pas à l’abri que la théorie soit finalement vraie.